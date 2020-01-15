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Supermercados fechados

Fechamento do Makro no ES pegou funcionários e sindicato de surpresa

Há alguns dias, a empresa tinha feito uma série de promoções, o que começou a levantar suspeitas por parte dos trabalhadores de que o local poderia fechar

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 16:38
A loja da Makro, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, encerrou as suas atividades Crédito: Fernando Madeira
Os funcionários das duas lojas da rede Makro no Espírito Santo, localizadas na Serra e em Vila Velha, foram pegos de surpresa com o fechamento das unidades na manhã desta quarta-feira (15). Segundo o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários), muitos deles receberam cartas de demissão pela manhã ao chegar para trabalhar.
O sindicato afirma que ainda faz levantamento de quantas pessoas forma demitidas até o momento.  "O que sabemos é que a empresa começou a partir de hoje (quarta) entregar aviso sobre demissões aos funcionários. As operações serão assumidas pelo grupo Epa e estamos em negociação para que os novos empregadores reaproveitem a mão-de-obra", disse o presidente da entidade Rodrigo Rocha.

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Ele afirma que foi contactado pelo grupo mineiro e foi informado que as duas lojas do Makro darão lugar a unidades do Mineirão Atacarejo. "A intenção deles é de que a inauguração com a nova bandeira ocorra em 60 dias. Como o Makro vinha atuando com número reduzido de funcionários, pode ser até que sejam ampliados os postos de trabalho", diz. 
Nem o grupo Epa nem a própria rede Makro, porém, confirmaram a transação. O Makro empregava 200 pessoas no Espírito Santo.

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FUNCIONÁRIOS DESCONFIAVAM MAS NÃO FORAM COMUNICADOS DE FECHAMENTO

O presidente do sindicato ressalta que há alguns dias a empresa tem feito uma série de promoções, o que começou a levantar a suspeita por parte dos trabalhadores de que as unidades poderiam ser fechadas. "Os funcionários desconfiavam, mas a surpresa é de que o local foi fechado hoje. Sem comunicação previa, sem reunião, sem procurar a entidade sindical", acrescenta.
A reportagem questionou a rede atacadista sobre a situação dos funcionários, que teriam sido demitidos. Assim que as perguntas forem respondidas, esta matéria será atualizada.

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FAIXA NA PORTA INFORMAVA DO FECHAMENTO

Na manhã desta quarta, A Gazeta esteve na loja de Vila Velha e uma faixa informava do encerramento de atividades. Clientes tentavam entrar, mas foram avisados pelos funcionários que a loja estava fechada e que eles foram demitidos de surpresa. Porém, os trabalhadores não quiseram falar com a reportagem.
Em nota, a rede diz que "o Makro Atacadista esclarece que a venda da operação das unidades de Serra e Vila Velha é um movimento que visa garantir maior eficiência operacional da companhia, assegurando a sustentabilidade do negócio por meio da priorização e diversificação de investimentos já para 2020".
A loja da Makro Atacadista, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, encerrou as suas atividades Crédito: Fernando Madeira
Nos dia 4 de janeiro, o grupo atacadista já havia fechado outras seis lojas: Cambé (PR), Aricanduva (SP), Marechal Tito (SP), Contagem (MG). Juiz de Fora (MG) e Araçatuba (SP). Na época, a empresa informou que o movimento faz parte do planejamento estratégico da companhia de renovação do portifólio de lojas e serviços.
A Makro é holandesa e atua no Brasil desde 1972. A loja de Vila Velha funcionava desde 2009 enquanto a da Serra estava em atividade desde 1990. No Brasil, são 68 unidades, segundo o site da rede.

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Ao jornal Valor Econômico, em julho do ano passado, o presidente do Makro, Marcos Ambrosano, disse que seria realizada uma mudança importante no modelo de operação do país, com a migração para o formato de atacarejo que atende o consumidor final.

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