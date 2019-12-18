Supermercado é condenado a pagar R$3 mil de indenização a cliente

A cliente foi ao estabelecimento para comprar uma balança que estava sendo anunciada na prateleira por R$92,80. Segundo ela, um funcionário a abordou oferecendo mais 10% de desconto caso ela levasse o produto. Para surpresa da compradora, ao tentar efetuar o pagamento, o estabelecimento cobrou um valor superior ao que estava sendo anunciado. Com isso, ela resolveu entrar com uma ação contra o supermercado por se sentir enganada.

O 2° Juizado Especial Cível de Linhares, ao analisar que a etiqueta do produto anunciava o valor de R$92,80, e já na nota fiscal o valor cobrado foi de R$99,10, decidiu que o estabelecimento deveria conceder o desconto de 10% sobre o valor da etiqueta e não sobre o valor do sistema, e que o ocorrido ultrapassa os limites do mero aborrecimento, representando uma situação constrangedora à cliente de forma a configurar dano moral.