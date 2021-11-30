ES Solidário: 87 mil famílias vão receber benefício por mais dois meses

Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou em votação simbólica nesta segunda-feira (29) o projeto de lei que prorroga por mais dois meses o programa temporário de transferência de renda aos cidadãos ES Solidário . O benefício é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social e terá mais duas parcelas de R$ 200, uma em dezembro deste ano e outra em janeiro de 2022.



O texto foi enviado pelo governador Renato Casagrande na última terça-feira (23). Agora, volta para o Executivo estadual para sanção.

Cartão ES Solidário é um auxílio pago pelo Governo Estadual Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura de Linhares

“Entendemos a importância do projeto, milhares de famílias capixabas precisam ter acesso a esse benefício para colocar comida na mesa dos filhos e netos. A Assembleia tem responsabilidade com os capixabas. Vamos encaminhar imediatamente os autógrafos para que o governo possa sancionar”, afirmou o presidente Erick Musso (Republicanos).



Durante o pronunciamento na última terça, o governador do Estado esclareceu que as mais de 87 mil famílias beneficiadas deverão receber as próximas duas parcelas no cartão que já possuem. Até janeiro de 2022, o programa terá transferido, ao todo, mais de R$ 140 milhões.

CARTÃO ES SOLIDÁRIO: 2ª PRORROGAÇÃO

OS CRITÉRIOS PARA RECEBER O ES SOLIDÁRIO

Ser morador do Espírito Santo;

Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e estar com o cadastro atualizado nos últimos 24 meses (atualizações feitas até 15 de janeiro de 2021);



Ter uma renda pessoal de até R$ 147,00;



Ter na sua família uma criança de 0 a 6 anos, e/ou um idoso acima de 60 anos e/ou uma pessoa com deficiência.

