ES envia documento e garante repasse de R$ 127 milhões da Lei Kandir

Recurso é contrapartida da União para compensar perdas de Estados e municípios devido à isenção de ICMS para exportações Crédito: Carlos Alberto Silva

Do montante, R$ 115,47 milhões são referentes à parcela única de 2020. Além disso, o Espírito Santo também receberá neste mês a parcela referente a janeiro de 2021, de R$ 11,99 milhões, o que totaliza cerca de R$ 127,46 milhões.

O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, explicou que a Secretaria do Tesouro Nacional também possibilitou que o envio fosse feito em janeiro, até o dia 13, para que o recurso passasse a compor o caixa no exercício de 2021.

“Para quem optou por enviar o documento até o dia 30 de dezembro, o recurso contaria como receita de 2020 e poderia virar uma poupança ou mesmo um recurso para quitar dívidas em atraso. Como o Estado está em situação mais confortável, optou por receber em janeiro e utilizar no exercício de 2021, podendo ser usado para finalidades diversas, inclusive nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19”, afirmou.

ENTENDA

Embora a Lei Kandir seja de 1996, até então havia um impasse em relação à contrapartida da União para compensação das perdas de Estados e municípios devido à isenção do imposto.

Atendendo a um acordo firmado no Supremo Tribunal Federal (STF) , após décadas de disputa judicial, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, em 29 de dezembro, a Lei Complementar 176 aprovada pelo Congresso e que põe fim à disputa.

Com as novas regras para o pagamento da contrapartida da União, de 2020 a 2037 serão transferidos R$ 58 bilhões aos Estados e municípios.