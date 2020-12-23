Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Finanças públicas

Veja qual percentual cada cidade do ES vai receber de ICMS em 2021

Índice de Participação dos Municípios (IPM) definitivo foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 11:44

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 11:44

Anoitecer visto da Ilha do Frade em Vitória
Capital capixaba vai ter direito novamente ao maior volume de recursos Crédito: Vitor Jubini
O governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (23) o percentual de cada cidade capixaba na distribuição dos recursos do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em  2021. O Índice de Participação dos Municípios (IPM) tem como base os dados de arrecadação de 2019, ou seja, tem dois anos de defasagem.
Conforme A Gazeta mostrou em setembro, na ocasião com o percentual provisório, Vitória continua a receber a maior fatia, ficando com 15,843%, um avanço de 0,532 ponto percentual em relação a 2020. Serra fica com o segundo maior pedaço do bolo, porém, com uma menor participação em comparação ao ano anterior.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados