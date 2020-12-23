Veja qual percentual cada cidade do ES vai receber de ICMS em 2021

O governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (23) o percentual de cada cidade capixaba na distribuição dos recursos do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2021. O Índice de Participação dos Municípios (IPM) tem como base os dados de arrecadação de 2019, ou seja, tem dois anos de defasagem.
Conforme A Gazeta mostrou em setembro, na ocasião com o percentual provisório, Vitória continua a receber a maior fatia, ficando com 15,843%, um avanço de 0,532 ponto percentual em relação a 2020. Serra fica com o segundo maior pedaço do bolo, porém, com uma menor participação em comparação ao ano anterior.