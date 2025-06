Semifinalista

ES é o único do Sudeste a disputar prêmio nacional de competitividade

Iniciativa do Estado na geração de energia limpa foi destaque na categoria Boas Práticas, cujo resultado será divulgado em julho

Com um projeto focado em mudanças climáticas, o Espírito Santo é um dos semifinalistas do Prêmio Excelência em Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), sendo o único da Região Sudeste na disputa. Ao todo, 11 Estados foram selecionados na categoria Boas Práticas. >