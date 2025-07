Municípios da Sudene

ES é autorizado a pedir empréstimo de R$ 333 milhões para recuperar estradas

Assembleia Legislativa aprovou em sessão extraordinária na tarde desta terça-feira (15) o contrato de crédito com o Banco do Nordeste, solicitado pelo governo do Estado

Publicado em 15 de julho de 2025 às 16:51

Programa prevê recuperação da malha rodoviária das regiões Norte e Noroeste do Estado Crédito: Fernando Madeira

A operação de crédito, solicitada pelo governo por meior do Projeto de Lei 404/2025, foi aprovada pelos deputados estaduais por unanimidade.>

A verba será usada para a implementação do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), beneficiando rodovias nos municípios que integram a área da Sudene no Espírito Santo.>

O programa prevê a execução de serviços de manutenção e reabilitação da malha rodoviária da região, por meio das seguintes intervenções:>



Elaboração de estudos e projetos rodoviários;

Apoio à identificação e estruturação de projetos de infraestrutura;

Execução de obras e serviços de manutenção;

Recuperação de rodovias. >

Na mensagem enviada aos deputados, o governador Renato Casagrande explica que as obras propiciarão redução do tempo e dos custos de viagem. >

“Vamos reduzir os transtornos da população residente no entorno de vias inadequadas, que sofre com as dificuldades para circulação nos períodos chuvosos, nos quais ficam prejudicados o escoamento de produtos agrícolas e o deslocamento de veículos de serviços de saúde e de transporte escolar”, ressalta no texto do projeto.>

Segundo Casagrande, as intervenções vão diminuir custos logísticos por conta de melhores condições das pistas para o setor de transportes. O prazo para execução das obras é de dois anos.>

“Isso facilitará a obtenção das matérias-primas, o escoamento e a colocação dos produtos nos mercados consumidores a preços mais competitivos, favorecendo o desenvolvimento da economia como um todo”, frisa, ainda no projeto. >

A estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deverá entrar em vigor e nos dois anos subsequentes (2026 e 27) girará em torno de US$ 66 milhões (R$ 366 milhões), incluindo as taxas de juros contratadas para a operação de crédito.>

Atualmente, 31 municípios capixabas fazem parte da área de abrangência da Sudene: Aracruz, Governador Lindenberg, Itaguaçu, Itarana, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário.>

