Empresários defendem investimentos em infraestrutura para o ES crescer

Reeleito para um terceiro mandato — segundo consecutivo — como governador do Espírito Santo, com 53,8% dos votos válidos, Renato Casagrande (PSB) deverá atuar em diversas frentes para que o Estado continue a crescer nos próximos anos.

Entre as demandas do empresariado estão investimentos em infraestrutura e inovação, bem como o desenvolvimento de ações para impulsionar segmentos como logística, mobilidade urbana, indústria e comércio, entre outros.

Para a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, investir em infraestrutura é fundamental para ampliar as vantagens competitivas do Estado. Nesse sentido, ela destaca algumas ações que devem ser tratadas com celeridade.

Palácio Anchieta: Casagrande vai governar por mais quatro anos Crédito: Hélio Filho / Secom

“Garantir a ampliação da malha ferroviária do Espírito Santo, tanto em direção ao Centro-Oeste brasileiro a partir da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), quanto em direção ao Sul do Espírito Santo, com a extensão da Estrada de Ferro Vitória a Minas até Anchieta, além de viabilizar a EF-118 de Anchieta e Presidente Kennedy, precisarão estar entre as prioridades do governo”, disse.

Findes também avalia que é importante buscar a concessão e duplicação da BR-262 e a continuidade da duplicação da BR-101, pontos que foram listados pelo governador reeleito, nesta segunda-feira (31), como alguns dos objetivos para o próximo ano

“É preciso que ambas as rodovias continuem entre as principais pautas do governo estadual – ainda que estejam na alçada federal - para que os investimentos sejam garantidos. Também temos como desafio ampliar a nossa capacidade portuária. Para isso, será preciso garantir e agilizar os serviços públicos necessários para a realização de projetos portuários que estão em andamento e os que venham a surgir.”

O avanço em projetos portuários também é uma demanda do setor do comércio exterior . O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar Acosta, observa que o Estado está caminhando para uma melhora considerável da infraestrutura logística, citando por exemplo o Porto da Imetame, o Porto Central e a desestatização da Codesa. Entretanto, ainda há espaço para melhorar.

“Manter um ambiente favorável e competitivo é fundamental para que possamos estruturar operações e negócios, aumentar o potencial do Estado e atrair novas empresas e investimentos. Como entidade, sempre tivemos um diálogo muito aberto e transparente com o Governo do Espírito Santo, e temos certeza que os próximos quatro anos serão de grande desafios e oportunidades de crescermos juntos e continuarmos dando o protagonismo que o nosso Estado merece”, afirmou.

O empresariado também considera que, para que o Estado continue crescendo, o governo precisará ter como foco reduzir a burocracia, estimular a inovação e a competitividade das empresas capixabas, além de ampliar a qualificação da mão de obra em território capixaba.

O presidente da Federação das Empresas de Transporte do Espírito Santo (Fetransportes), Renan Chieppe pontuou que o Fórum das Entidades e Federações (FEF), que reúne as federações do Transporte, Indústria, Comércio e Agricultura, além do movimento empresarial Espírito Santo em Ação, prepara um documento em que lista uma série de temas considerados prioritários para os próximos quatro anos.

Contudo, adiantou que, a fim de potencializar o desenvolvimento do Estado, é preciso que haja mudanças em algumas questões que impactam o segmento de transportes: melhoria na eficiência e na segurança da mobilidade urbana da Região Metropolitana, otimização e desenvolvimento da infraestrutura de transporte e logística, bem como refino, armazenagem e distribuição de combustíveis.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), por sua vez, se colocou à disposição para contribuir com as pautas prioritárias que gerem desenvolvimento econômico e social para o Espírito Santo, “especialmente as que impactam diretamente o comércio de bens, serviços e turismo, como segurança, logística, infraestrutura, economia , saúde, qualificação profissional, inovação, entre outras.”