Empresário condenado por sonegação é preso no meio do trânsito em Vitória

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:14
Um empresário de 56 anos, condenado pelo crime de sonegação fiscal, foi preso no bairro Goiabeiras, em Vitória, na manhã de segunda-feira (11). Ele foi identificado como Matheus Maccari Neto e se apresenta nas redes sociais como CEO e fundador do Grupo Mercocamp, empresa do setor de logística com sede na Serra. O mandado de prisão contra o homem foi cumprido pela Guarda Municipal.
A Guarda de Vitória informou que uma equipe que faz patrulhamento realizou a abordagem ao empresário quando ele passava de carro pela Avenida Fernando Ferrari.
Jacimara CamponezGerente de Proteção Comunitária da Guarda de Vitória
Matheus estava dirigindo um Toyota Corolla quando foi localizado, e não reagiu à abordagem. A Guarda de Vitória informou que o mandado de prisão preventiva foi expedido em 4 de agosto, pela Vara de Execuções Criminais de Campinas, em São Paulo. No documento consta a condenação do empresário a três anos de reclusão, sentença já é definitiva – transitada em julgado.
As informações foram apuradas pela reportagem de A Gazeta no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No documento expedido pela Justiça paulista, consta que o empresário foi condenado a pena restritiva de direitos, porém, como não foi encontrado para o cumprimento da sentença, foi emitido o pedido de prisão.
A Polícia Civil informou que Matheus Maccari Neto, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, teve o mandado de prisão cumprido e foi encaminhado ao sistema prisional.
A reportagem entrou em contato com o Grupo Mercocamp por telefone. Na ligação, a atendente informou que um responsável pela empresa de Matheus entraria em contato, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. A defesa do empresário não foi localizada. A Gazeta deixa este espaço aberto para um posicionamento.
