Empresa é condenada por discriminar e demitir funcionária com HIV no ES

Conforme decisão da Terceira TRT da 17ª Região (ES), conduta da empresa violou o princípio da dignidade da pessoa humana e teve motivação discriminatória

Uma empresa prestadora de serviços terceirizados foi condenada por dispensa discriminatória de uma auxiliar de cozinha com diagnóstico de HIV em estágio avançado da doença. A decisão é da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, e considerou que a demissão, ocorrida logo após a alta previdenciária da funcionária, "violou o princípio da dignidade da pessoa humana e teve motivação discriminatória". >