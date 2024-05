Comércio

Dia das Mães: os produtos mais procurados no ES para presentear

Devido ao volume de vendas, data é considerada o "Natal" do primeiro semestre; expectativa é movimentar R$ 262 milhões no Estado

Movimento na Av. Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. (Fernando Madeira)

Comemorado no próximo domingo (12), o Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio. Devido ao volume de vendas em presentes para a mamães capixabas é, considerado o "Natal" do primeiro semestre.

Relatório divulgado pelo Connect Fecomércio-ES, o observatório do comércio, aponta que os produtos mais procurados no Espírito Santo são do ramo de vestuário, calçados e acessórios. Esses itens devem responder por 43,1% do faturamento. Já o segmento de perfumaria e cosméticos deve representar 18,3% das vendas.

Em geral, o observatório do comércio aponta que o Dia das Mães 2024 deve movimentar cerca de R$ 262 milhões em vendas no comércio do Estado. Confirmada essa estimativa, o resultado representará um crescimento real em torno de 6% no faturamento em relação a 2023, acima da média nacional.

“As condições de consumo estão um pouco melhores neste ano em relação ao ano passado, com desaceleração da inflação e consequente queda nas taxas de juros, que aliviam o orçamento mensal das famílias. No Espírito Santo soma-se, ainda, o mercado de trabalho positivo, um dos fatores essenciais para segurança do consumo”, analisa a pesquisadora responsável pelo Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, doutora em Administração.

Brasil

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em todo o Brasil , foi estimado um avanço de 3,5% em relação ao ano passado, com faturamento de cerca de R$ 13,23 bilhões. Os estados de São Paulo (R$ 4 bilhões) e de Minas Gerais (R$ 1,4 bilhão) foram os destaques em termos absolutos. O levantamento ainda estimou que serão criadas 25,9 mil vagas temporárias neste ano no país para atender a demanda da data.

Pesquisa do CNDL/SPC Brasil mostrou que 78% dos consumidores brasileiros devem realizar a compra de pelo menos um presente. Em média, o consumidor pretende comprar dois presentes para comemorar a data, com um valor de gasto médio de cerca de R$ 300,00. As lojas físicas apareceram como o principal local de compra (74%), mas 37% pretendem fazer pelo menos uma das compras pela internet.

