Decisão de Trump abre caminho para tirar tarifaço do café e mais produtos do ES

Presidente dos Estados Unidos publicou decreto que possibilita isenção de tarifas para artigos que não são produzidos nos EUA, mas é preciso haver acordo entre países

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:06

Sacas de café brasileiro prontas para serem exportadas pelo Espírito Santo
Sacas de café: produto está na lista dos que podem ser beneficiados pelo decreto dos EUA Crédito: Abdo Filho

Uma nova ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados UnidosDonald Trump, no último dia 5, pode abrir caminho para liberar do tarifaço o café e outros produtos do agro importantes para a economia do Espírito Santo.

O decreto, que começou a valer na segunda-feira (8), oferece revisão e algumas isenções tarifárias a parceiros comerciais produtores de itens que "não podem ser cultivados, minerados ou produzidos naturalmente nos Estados Unidos" ou produzidos em volume suficiente para atender à demanda doméstica.

Nessa lista, entram produtos como café, mamão, pimenta-do-reino, gengibre e cacau, que são cultivados no Espírito Santo. Mas, para a redução das tarifas começar a valer, é preciso ser firmado um acordo bilateral entre os países.

No documento, Trump afirma que sua disposição em reduzir tarifas depende do "escopo e do valor econômico dos compromissos de um parceiro comercial com os Estados Unidos em seu acordo de comércio recíproco" e dos interesses nacionais dos EUA.

A gerente de Estudos Estratégicos do Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Carolina Ferreira, lembra que o ambiente de incerteza gerado pela aplicação das tarifas certamente reduz a previsibilidade do exportador capixaba e pode impactar negativamente nos seus negócios junto ao país norte-americano.

“O destaque desta nova ordem executiva para o Espírito Santo seria o setor agropecuário, com produtos como café, mamão, gengibre e pimenta, que poderiam ter suas tarifas (atualmente em 50%) zeradas. Além das incertezas geradas pelos sucessivos anúncios do governo de Donald Trump, há expectativas positivas de que mais produtos da pauta de exportação capixaba tenham suas tarifas reduzidas ou até zeradas nos próximos meses, o que se apresenta como uma boa notícia ao exportador capixaba. Para que isso ocorra, a ação diplomática do governo brasileiro junto aos Estados Unidos será fundamental”, afirma.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, explica que os produtos que interessam ao agro brasileiro estão no Anexo III da ordem executiva que trouxe a lista dos produtos potencialmente elegíveis para isenção (como café, pimenta, gengibre, mamão, cacau etc.).

“Entretanto, há exigência de acordo bilateral concluído e validado pelos Estados Unidos. O cenário é difícil, mas o Brasil precisa ser proativo e buscar as negociações com vistas a um acordo. Essa é maneira para retomar a competitividade de diversas cadeias produtivas do agro”, defende.

Bergoli lembra que os produtos do Espírito Santo chegam a 125 países todos os anos, mas os Estados Unidos são um mercado significativo, respondendo por mais de 20% do valor das divisas.

“O cenário é difícil, mas o Brasil precisa ser proativo e buscar as negociações com vistas a um acordo. Essa é a maneira para retomar a competitividade de diversas cadeias produtivas do agro”, afirma.

O setor do café é um dos que já se movimenta para garantir uma redução das tarifas. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil já está se articulando em Brasília para levar o assunto, nos próximos dias, para a gestão interministerial liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para solicitar essa aproximação de forma a viabilizar a isenção das tarifas.

“Como fruto dos resultados dos trabalhos dessa semana, o café foi inserido na lista master de exceção de tarifas daqueles produtos estratégicos e não disponíveis nos EUA e de potencial interesse econômico, desde que exista uma relação bilateral de negociação entre países. O Cecafé segue totalmente envolvido nessa missão de fortalecer os laços comerciais em todos os mais diversos e exigentes mercados do mundo", afirmou Marcos Matos, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Questionado sobre o assunto, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informa que o governo brasileiro continua empenhado em dialogar e negociar com o governo norte-americano a reversão das tarifas unilaterais impostas às exportações brasileiras aos Estados Unidos.

