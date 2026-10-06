Consultoria com ex-promotor do ES é contratada para investigar contas da Apex

O fundador e ex-presidente da Apex Partners, Fernando Antonio Kulnig Cinelli, contratou a FTI Consulting, empresa global de consultoria especializada em análises financeiras e investigações corporativas, para realizar uma apuração independente sobre operações do grupo. Entre os profissionais que integram a equipe está Marcelo Zenkner, ex-promotor de Justiça do Espírito Santo, ex-secretário de Estado de Controle e Transparência e ex-diretor de Governança e Conformidade da Petrobras.





A contratação foi informada à Justiça nesta terça-feira (6), em uma ação de produção antecipada de provas que tramita na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória. Na mesma petição, a defesa de Cinelli reiterou o pedido para que empresas do grupo preservem e apresentem documentos relacionados às operações que estão sendo questionadas judicialmente.





Segundo a petição, a FTI foi contratada para fazer uma análise "econômico-financeira, contábil, documental e forense" dos fatos e operações questionados pelas empresas. A consultoria consolidou, em 1º de outubro, uma lista de documentos e informações considerados necessários para o trabalho.





A FTI solicita, entre outros documentos, demonstrações financeiras de 2023 a 2025 e balancetes até junho de 2026; registros das operações de tesouraria; contratos e aprovações; atas e gravações de reuniões de conselhos, assembleias e comitês; além de informações sobre a estrutura de administração e decisão do grupo.





A relação também inclui documentos sobre três operações específicas: a aquisição de participação na CVC, a emissão de debêntures pela Rhino Securitizadora e a gestão do fundo BRM Carbyne. A consultoria quer identificar quem propôs, aprovou, executou e assinou cada operação.





Outro grupo de documentos solicitado envolve a caixa postal corporativa, arquivos, repositórios e agenda de Cinelli desde janeiro de 2021, além de registros de acesso a e-mails, equipamentos e sistemas a partir de agosto deste ano. A FTI também pede informações sobre políticas de retenção, expurgo e backup dos dados.