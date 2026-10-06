Como transformar renda complementar em pequeno negócio

Todo mundo precisa de um dinheirinho extra, e ter uma fonte de renda alternativa pode ser a diferença entre o aperto e a tranquilidade no fim do mês. Existem diversas formas de contar com esse reforço nas finanças, no entanto, as opções mais simples podem começar com seu círculo de amizades. O que começa com alguns produtos apresentados a amigas, parentes e colegas de trabalho pode, gradualmente, ganhar frequência, organização e uma carteira própria de clientes.