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Eleições 2026

Veja quem vai assumir vagas dos vereadores eleitos deputados no ES

Mudanças ocorrerão em Vitória, Serra, Viana, Colatina e Guarapari

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 18:15

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

06 out 2026 às 18:15
Câmara de Vereadores de Vitória
Câmara de  Vitória terá maior volume de mudanças, com chegada de três novos vereadores Ricardo Medeiros

Dos 30 deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), seis ocupam atualmente cadeiras em câmaras municipais. Eles deixarão os mandatos de vereador em janeiro do ano que vem para assumir, em fevereiro de 2027, as vagas no Legislativo estadual.


No caso da Câmara dos Deputados, dos dez representantes do Espírito Santo no Legislativo federal, um deles será oriundo da Câmara de Viana.


A mudança também terá reflexos nas câmaras das cidades onde esses parlamentares foram eleitos em 2024. Com a saída dos vereadores, as cadeiras passarão a ser ocupadas pelos respectivos suplentes, conforme o resultado das eleições municipais de dois anos atrás.


O maior número de mudanças ocorrerá na Câmara de Vitória. Três suplentes passarão a integrar o Legislativo da Capital durante a legislatura 2025-2028. Confira as mudanças na Capital e em outras cidades.
Câmara de Vitória

  • Raniery Ferreira (PT) assumirá a vaga de Karla Coser (PT); 
  • Ailton Duarte  (Republicanos) ficará com a cadeira de Davi Esmael (Republicanos); e 
  • Rafael Ottaiano (PL) ocupará a vaga deixada por Darcio Bracarense (PL).

Câmara da Serra

  •  Pastor Dinho (PL) dará lugar ao Sargento Maurício, do mesmo partido. 

Câmara de Viana

  •  Lucas Casagrande (PL) será substituído por Hélio da Auto Escola (PL).

Câmara de Colatina

  • Victor Louzada (PL) deixará a Casa para dar lugar a Gustavo Paganini (PL).

Câmara de Guarapari

  •  Thiago do Casal Policial (PL) será substituído por Thiago Partelini (PL).

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