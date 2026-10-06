Veja quem vai assumir vagas dos vereadores eleitos deputados no ES

Dos 30 deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), seis ocupam atualmente cadeiras em câmaras municipais. Eles deixarão os mandatos de vereador em janeiro do ano que vem para assumir, em fevereiro de 2027, as vagas no Legislativo estadual.





No caso da Câmara dos Deputados, dos dez representantes do Espírito Santo no Legislativo federal, um deles será oriundo da Câmara de Viana.





A mudança também terá reflexos nas câmaras das cidades onde esses parlamentares foram eleitos em 2024. Com a saída dos vereadores, as cadeiras passarão a ser ocupadas pelos respectivos suplentes, conforme o resultado das eleições municipais de dois anos atrás.





O maior número de mudanças ocorrerá na Câmara de Vitória. Três suplentes passarão a integrar o Legislativo da Capital durante a legislatura 2025-2028. Confira as mudanças na Capital e em outras cidades.