Confira a loja de material elétrico vencedora da pesquisa

A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas, hoje composto por mais de 400 colaboradores, e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.