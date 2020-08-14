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Recall de Marcas

Confira a loja de material elétrico vencedora da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:44
Luz, energia, lâmpada
Produtos elétricos e itens de iluminação podem ser adquiridos em lojas especializadas na Grande Vitória Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Da fiação até os disjuntores, na hora de comprar material elétrico a palavra-chave é segurança. É essa garantia que os clientes buscam em lojas do setor, assim como qualidade de produtos e atendimento. Confira a vencedora do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

1º lugar - Eletromil

A Eletromil Comercial atua no Espírito Santo desde 1984, com linha completa de material elétrico industrial, rural e comercial, com especialidade em condutores elétricos e painéis. De uma loja de materiais elétricos, a Eletromil transformou-se em um sólido grupo de empresas, hoje composto por mais de 400 colaboradores, e dispõe de frota de caminhões próprios, para atender os clientes com agilidade.

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