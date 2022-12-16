Colégio oferecerá educação infantil em Jardim Camburi

Colégio Salesiano prepara alunos há quase oito décadas em Vitória Crédito: Salesiano/Divulgação

O fortalecimento do protagonismo juvenil por meio da ampliação da gestão compartilhada, a maior integração entre estudantes do ensino médio, os universitários e os professores e a expansão do acesso a livros e recursos tecnológicos. Essas são algumas das metas previstas para 2023 no Salesiano.

Dentre as novidades para 2023, o Grupo destaca a abertura da educação infantil em Jardim Camburi. A instituição aponta também, como melhoria para o próximo ano letivo, a expansão do Redigir A+ (plataforma de redação) para os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Essa ferramenta já está disponível aos estudantes das séries finais desse nível e para o ensino médio. Além disso, haverá a extensão da plataforma de gamificação em Matemática (Matific) – já explorada nos anos iniciais do ensino fundamental – para o 6º e o 7º ano.

Protagonista nessas e outras frentes, o estabelecimento de ensino no Espírito Santo conquistou o primeiro lugar na categoria “Escola” na 13ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. O diretor-executivo do Colégio Salesiano Jardim Camburi, Ilton de Oliveira Chaves, sinaliza que os principais diferenciais entregues são a oferta de uma educação de qualidade e o trabalho desempenhado sobre a base dos valores cristãos.

Ilton de Oliveira Chaves, diretor-executivo do Colégio Salesiano Jardim Camburi, comemora os resultados Crédito: Salesiano/Divulgação

“Este reconhecimento do público é resultado de um trabalho consistente e rigoroso na área de educação que já é realizado há mais de 79 anos pela presença Salesiana de Vitória”, comemora.

A diretora pedagógica do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, Cristina Vargas Andrade, reforça que o Salesiano faz parte da história do Espírito Santo.

“Estamos em Vitória prestando trabalho de qualidade e inovação na área educacional e social. O nosso maior diferencial, além dos recursos pedagógicos atualizados e inovadores, é a nossa proposta pedagógica fundamentada no Sistema Preventivo de Dom Bosco”, atesta a diretora.

Cristina Vargas Andrade, diretora pedagógica do Colégio Salesiano N.S. da Vitória, defende excelência no ensino Crédito: Salesiano/Divulgação

Ilton Chaves complementa que a organização valoriza a práxis pedagógica. “Os nossos alunos têm voz e contribuem ativamente na gestão democrática. Além disso, reconhecemos o potencial dos nossos alunos, que estão em constante processo de evolução. Por isso, são acompanhados e estimulados, o tempo todo, por uma equipe competente de profissionais”, garante.

O Salesiano, reforça ele, desenvolve um trabalho contínuo com uma malha curricular diferenciada, com projetos como o Salê Hands On (“mão na massa”), Salê Thinking (proposta de bilinguismo), Projeto de Vida e espaços pedagógicos privilegiados.

“Também temos investido no uso de recursos complementares e tecnológicos, como plataformas de aprendizagem com a gamificação do ensino em Matemática, na produção de textos e na realização de simulados externos, que nos permitem uma melhor análise do aprendizado e incentivam um bom resultado dos estudantes em testes e exames, desde o ensino fundamental”, acrescenta Ilton.

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