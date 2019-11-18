Casagrande envia projeto que muda obrigação de atestado médico digital

Vale ressaltar que por meio do presente Projeto de Lei, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) visa circunscrever a obrigatoriedade da expedição de atestados digitais aos profissionais da rede pública de saúde, sem prejuízo da adesão voluntária dos profissionais de saúde dos serviços filantrópicos e privados, se assim acharem conveniente, explica a mensagem enviada para a Assembleia.