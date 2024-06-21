Exame toxicológico será exigido para renovar CNH Crédito: Lidiane Cuiabano/Detran-MT

Quem precisar pagar taxas para todos os serviços relacionados a Carteira de Habilitação no ES poderá contar com a modalidade de pagamento via Pix. A facilidade está disponível desde o dia 18/06, conforme comunicado do Detran-ES.

Até então, o pagamento das taxas era realizado somente via boleto bancário. Agora, a modalidade Pix está disponível para as taxas relacionadas a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segunda via, CNH definitiva, taxas para exames teóricos e práticos, Permissão Internacional para Dirigir (PID), entre outros serviços.

Your browser does not support the audio element. Carteira de Motorista - taxas agora podem ser pagas via Pix no ES

Todos os processos de Habilitação podem ser abertos de forma on-line no site www.detran.es.gov.br , onde os candidatos e condutores poderão emitir o boleto com a taxa do serviço desejado. O Documento Único de Arrecadação (DUA) terá o QR Code para o pagamento via Pix em qualquer instituição bancária com compensação imediata 24 horas por dia, e o código de barras para pagamento nas agências bancárias indicadas no DUA e lotéricas.

O Detran-ES esclarece que a disponibilização do pagamento via Pix não é obrigatório nas Clínicas, Autoescolas e empresas de cursos credenciadas. As formas de pagamento são definidas pelas próprias empresas, sendo exigido que aceitem dinheiro vivo e uma forma de pagamento eletrônico.

Como pagar via Pix