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Nova modalidade

Carteira de Motorista: taxas agora podem ser pagas via Pix no ES

Agora é possível usar o serviço para pagar taxas de renovação da CNH, segunda via, CNH definitiva, taxas para exames e outros serviços

Publicado em 

21 jun 2024 às 17:32

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 17:32

Exame toxicológico será exigido para renovar CNH
Exame toxicológico será exigido para renovar CNH Crédito: Lidiane Cuiabano/Detran-MT
Quem precisar pagar taxas para todos os serviços relacionados a Carteira de Habilitação no ES poderá contar com a modalidade de pagamento via Pix. A facilidade está disponível desde o dia 18/06, conforme comunicado do Detran-ES. 
Até então, o pagamento das taxas era realizado somente via boleto bancário. Agora, a modalidade Pix está disponível para as taxas relacionadas a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segunda via, CNH definitiva, taxas para exames teóricos e práticos, Permissão Internacional para Dirigir (PID), entre outros serviços.
Desde janeiro já é possível optar pelo Pix para o pagamento de taxas relacionadas a veículos, como IPVA, multa, Licenciamento e outros serviços Pix para o pagamento de taxas relacionadas a veículos, como IPVA, multa, Licenciamento e outros serviços
Carteira de Motorista - taxas agora podem ser pagas via Pix no ES
Todos os processos de Habilitação podem ser abertos de forma on-line no site www.detran.es.gov.br, onde os candidatos e condutores poderão emitir o boleto com a taxa do serviço desejado. O Documento Único de Arrecadação (DUA) terá o QR Code para o pagamento via Pix em qualquer instituição bancária com compensação imediata 24 horas por dia, e o código de barras para pagamento nas agências bancárias indicadas no DUA e lotéricas.
O Detran-ES esclarece que a disponibilização do pagamento via Pix não é obrigatório nas Clínicas, Autoescolas e empresas de cursos credenciadas. As formas de pagamento são definidas pelas próprias empresas, sendo exigido que aceitem dinheiro vivo e uma forma de pagamento eletrônico.

Como pagar via Pix

  • Acesse o site oficial do Detran|ES, detran.es.gov.br
  • Entre no banner de ‘Serviços 100% digitais de Habilitação’;
  • Selecione o serviço de Habilitação desejado e emita o DUA com a taxa do serviço;
  • O DUA virá com as opções de pagamento via Pix e código de barras, e possibilidade de gerar o PDF do boleto;
  • Para pagar via Pix, utilize o aplicativo de seu banco ou instituição de pagamento para ler o QR Code ou clique em “Copiar” para utilizar a funcionalidade “Pix Copia e Cola”;
  • Para pagar com o código de barras, faça a leitura do código de barras ou clique em “Copiar” para fazer o pagamento com o código numérico nas agências bancárias indicadas no DUA e lotéricas, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados;
  • Em seu aplicativo financeiro, assegure-se de que o pagamento está direcionado ao 'Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.’;
  • Após o pagamento, será exibida a mensagem de confirmação.

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