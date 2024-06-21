Quem precisar pagar taxas para todos os serviços relacionados a Carteira de Habilitação no ES poderá contar com a modalidade de pagamento via Pix. A facilidade está disponível desde o dia 18/06, conforme comunicado do Detran-ES.
Até então, o pagamento das taxas era realizado somente via boleto bancário. Agora, a modalidade Pix está disponível para as taxas relacionadas a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segunda via, CNH definitiva, taxas para exames teóricos e práticos, Permissão Internacional para Dirigir (PID), entre outros serviços.
Carteira de Motorista - taxas agora podem ser pagas via Pix no ES
Todos os processos de Habilitação podem ser abertos de forma on-line no site www.detran.es.gov.br, onde os candidatos e condutores poderão emitir o boleto com a taxa do serviço desejado. O Documento Único de Arrecadação (DUA) terá o QR Code para o pagamento via Pix em qualquer instituição bancária com compensação imediata 24 horas por dia, e o código de barras para pagamento nas agências bancárias indicadas no DUA e lotéricas.
O Detran-ES esclarece que a disponibilização do pagamento via Pix não é obrigatório nas Clínicas, Autoescolas e empresas de cursos credenciadas. As formas de pagamento são definidas pelas próprias empresas, sendo exigido que aceitem dinheiro vivo e uma forma de pagamento eletrônico.
Como pagar via Pix
- Acesse o site oficial do Detran|ES, detran.es.gov.br
- Entre no banner de ‘Serviços 100% digitais de Habilitação’;
- Selecione o serviço de Habilitação desejado e emita o DUA com a taxa do serviço;
- O DUA virá com as opções de pagamento via Pix e código de barras, e possibilidade de gerar o PDF do boleto;
- Para pagar via Pix, utilize o aplicativo de seu banco ou instituição de pagamento para ler o QR Code ou clique em “Copiar” para utilizar a funcionalidade “Pix Copia e Cola”;
- Para pagar com o código de barras, faça a leitura do código de barras ou clique em “Copiar” para fazer o pagamento com o código numérico nas agências bancárias indicadas no DUA e lotéricas, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados;
- Em seu aplicativo financeiro, assegure-se de que o pagamento está direcionado ao 'Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.’;
- Após o pagamento, será exibida a mensagem de confirmação.