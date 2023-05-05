No Brasil, 13 filiais da Camicado foram fechadas no primeiro trimestre de 2023 Crédito: Divulgação

Esses números foram divulgados na quinta-feira (4) pelo site Valor e confirmados pela reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (5). No Espírito Santo, porém, não há planos para fechamento de lojas Camicado, de acordo com a empresa. Procurada, a assessoria da marca respondeu: "Não temos previsão de fechar lojas no Espírito Santo".

As três lojas da Camicado em terras capixabas ficam em shoppings na Região Metropolitana de Vitória. Uma delas está localizada no Shopping Vila Velha, que informou que "as lojas Renner e Camicado estão abertas e funcionando normalmente". As outras duas unidades ficam nos shoppings Praia da Costa, também em Vila Velha, e Vitória, na Capital. Os dois centros de compras também foram procurados, mas, até o momento da publicação, não se posicionaram. Esta matéria será atualizada caso haja retorno.

Your browser does not support the audio element. Camicado vai fechar 13 lojas no país: saiba situação de unidades no ES

A loja Marisa que funciona na Avenida Princesa Isabel, em Vitória, vai fechar as portas no dia 15 de maio. A informação foi dada pela empresa após o CEO do grupo Marisa Loja S/A, João Pinheiro Nogueira Batista, visitar algumas lojas no Espírito Santo e comunicar o encerramento das atividades da unidade do Centro da Capital quando esteve no local.

Projeção ainda é de crescimento

Além das 13 lojas da Camicado, a Lojas Renner fechou quatro unidades da própria Renner e três da Youcom, no primeiro trimestre deste ano. O fechamento, segundo a empresa, tem o objetivo de buscar maior eficiência, aumento de vendas por metro quadrado e redução de custos.

Em relação ao fechamento de unidades da Camicado, a justificativa da empresa é que o segmento de casa e decoração "seguiu enfrentando um cenário desafiador, intensificado por um ambiente macro mais difícil, caracterizado por inflação e endividamento das famílias em níveis elevados".

Apesar desse fechamento de unidades, as projeções das Lojas Renner para os próximos anos são de crescimento. Na quinta-feira (4), a empresa divulgou os arquivos apresentados para investidores com resultados e projeções. Um dos documentos divulgados prevê crescimento em todos os indicadores avaliados.