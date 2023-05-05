Depois das Lojas Americanas, da Tok&Stok e da Marisa, dessa vez é o grupo Lojas Renner S.A. que enfrenta fechamento em massa de lojas pelo Brasil. O grupo é composto pela Renner, Youcom e Ashua no setor de moda; a financeira Realize; o brechó on-line Repasse; e a rede de lojas de artigos para casa e decoração Camicado. Nesta última marca, concentra-se o maior número de lojas fechadas do grupo: 13, das 20 encerradas no primeiro trimestre de 2023.
Esses números foram divulgados na quinta-feira (4) pelo site Valor e confirmados pela reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (5). No Espírito Santo, porém, não há planos para fechamento de lojas Camicado, de acordo com a empresa. Procurada, a assessoria da marca respondeu: "Não temos previsão de fechar lojas no Espírito Santo".
As três lojas da Camicado em terras capixabas ficam em shoppings na Região Metropolitana de Vitória. Uma delas está localizada no Shopping Vila Velha, que informou que "as lojas Renner e Camicado estão abertas e funcionando normalmente". As outras duas unidades ficam nos shoppings Praia da Costa, também em Vila Velha, e Vitória, na Capital. Os dois centros de compras também foram procurados, mas, até o momento da publicação, não se posicionaram. Esta matéria será atualizada caso haja retorno.
Camicado vai fechar 13 lojas no país: saiba situação de unidades no ES
Concorrente da Camicado, a Tok&Stok fechou sua loja no Shopping Vila Velha no dia 30 de abril. As duas empresas atuam no ramo de casa e decoração. A Tok&Stok ainda tem loja em Santa Lúcia, Vitória, que segue aberta.
A loja Marisa que funciona na Avenida Princesa Isabel, em Vitória, vai fechar as portas no dia 15 de maio. A informação foi dada pela empresa após o CEO do grupo Marisa Loja S/A, João Pinheiro Nogueira Batista, visitar algumas lojas no Espírito Santo e comunicar o encerramento das atividades da unidade do Centro da Capital quando esteve no local.
A tradicional unidade das Lojas Americanas no Shopping Vitória, também foi fechada. A loja, que era uma das mais antigas ainda em funcionamento no centro de compras, fechou as portas por determinação judicial.
Projeção ainda é de crescimento
Além das 13 lojas da Camicado, a Lojas Renner fechou quatro unidades da própria Renner e três da Youcom, no primeiro trimestre deste ano. O fechamento, segundo a empresa, tem o objetivo de buscar maior eficiência, aumento de vendas por metro quadrado e redução de custos.
Em relação ao fechamento de unidades da Camicado, a justificativa da empresa é que o segmento de casa e decoração "seguiu enfrentando um cenário desafiador, intensificado por um ambiente macro mais difícil, caracterizado por inflação e endividamento das famílias em níveis elevados".
Apesar desse fechamento de unidades, as projeções das Lojas Renner para os próximos anos são de crescimento. Na quinta-feira (4), a empresa divulgou os arquivos apresentados para investidores com resultados e projeções. Um dos documentos divulgados prevê crescimento em todos os indicadores avaliados.
Contudo, o documento também deixa claro que "essas expectativas dependem, substancialmente, de fatores alheios à vontade da companhia, tais como condições de mercado, desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais".