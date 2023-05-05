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Após anúncio, veja quando Marisa do Centro de Vitória fechará as portas

CEO do grupo anunciou encerramento das atividades da tradicional loja da Avenida Princesa Isabel pelo Linkedin
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 mai 2023 às 12:51

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 12:51

Loja Marisa
Loja Marisa no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A loja Marisa que funciona na Avenida Princesa Isabel, em Vitória, vai fechar as portas no dia 15 de maio. A informação foi dada pela empresa após o CEO do grupo Marisa Loja S/A, João Pinheiro Nogueira Batista, anunciar o fechamento na rede social profissional LinkedIn. Há cerca de uma semana, ele visitou algumas lojas no Espírito Santo e comunicou o encerramento das atividades da unidade do Centro da Capital quando esteve no local.
"Estive hoje na Loja 708 da Lojas Marisa em Vitória. A decisão de fechamento foi comunicada hoje pela manhã. Fui agradecer a todos pela dedicação e esforço e reforçar o contexto em que a decisão foi tomada. E reiterar que faríamos o possível para aproveitar o time em outras lojas. Expliquei que estávamos fazendo isso de coração apertado, mas que era necessário, infelizmente", diz na postagem.
CEO da Marisa anuncia fechamento de loja no Centro pelo Linkedin
CEO da Marisa anuncia fechamento de loja no Centro pelo Linkedin Crédito: Reprodução/ Linkedin
Junto ao texto, ele publicou fotos da fachada da loja, com a gerente da unidade e alguns trabalhadores.
A loja do Centro de Vitória é uma das 90 unidades da rede que sistematicamente fecham o caixa no vermelho, segundo a empresa, e que devem baixar as portas definitivamente neste ano. Ao todo, a Marisa tem 334 lojas no país. O custo estimado de encerramento das unidades é de R$ 50 milhões, e a capacidade de geração de caixa positivo é de R$ 70 milhões por ano já em 2024.
A decisão atende ao plano de reestruturação apresentado aos investidores. No total, serão cerca de 1,8 mil demissões.
Na mesma viagem ao Espírito Santo, Nogueira Batista também visitou a loja que fica no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Nesse caso, não anunciou a mesma medida. 

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