Ajuda financeira

Caixa paga nesta segunda auxílio emergencial aos nascidos em fevereiro

Pagamento em dinheiro é realizado para aqueles que se inscreveram no aplicativo e que já receberam a primeira parcela do benefício até o dia 30 de abril
Redação de A Gazeta

31 mai 2020 às 20:10

Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (1º), em dinheiro, o auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro e que  receberam a primeira parcela até 30 de abril.  O atendimento vai contemplar os informais, desempregados e outras pessoas que se inscreveram no site ou no aplicativo para receber o benefício. Vão poder sacar os recursos em espécie nesta segunda 2,4 milhões de pessoas.
Sábado (30), o banco pagou em espécie aos nascidos em janeiro. Na semana passada, foram contemplados os beneficiários do Bolsa-Família.
Quem não quer enfrentar filas pode usar o aplicativo Caixa Tem para movimentar os recursos que já foram depositados nas contas dos trabalhadores. 
Para quem indicou contas de outros bancos ou para quem tem poupança na CAIXA, os recursos serão transferidos automaticamente da poupança social. Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem tem relacionamento, caso queiram sacar. Mais de 50 bancos participam da operação de pagamento do Auxílio Emergencial.

