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Resultados financeiros

Banestes fecha primeiro semestre de 2023 com lucro recorde

Apenas nos seis primeiros meses deste ano, o banco capixaba obteve lucro líquido de R$ 185 milhões
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 ago 2023 às 11:32

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 11:32

Banestes alcançou na primeira metade de 2023 o maior resultado semestral da sua história. Entre janeiro e junho, o banco registrou lucro líquido de R$ 185 milhões, que representa um crescimento de 1,7% contra o mesmo período do ano passado.
Apenas no segundo trimestre do ano (entre abril e junho), o lucro líquido do banco foi de R$ 115 milhões, crescimento de 13,8% em relação ao mesmo período de 2022 e de 61,9% em relação ao primeiro trimestre de 2023.
Banestes da Praça Oito
Banestes da Praça Oito Crédito: Fernando Madeira
Com isso, o patrimônio líquido do Banestes alcançou a marca de R$ 2,1 bilhões, crescendo 7,8% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (10), em balanço da instituição.
O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, destaca que o resultado histórico é atribuído a uma série de fatores, entre eles, parcerias em áreas como seguridade, previdência, consórcios e também com a Visa, bandeira para a qual foram migrados os antigos cartões Banescard. Agora, inclusive, a intenção é agregar novos produtos, inclusive um cartão corporativo Banescard Visa, no segundo semestre deste ano ou no primeiro trimestre de 2024.
“É um trabalho muito grande da nossa rede de agências na ampliação dos seus negócios, no nosso controle das despesas administrativas também”, destacou.
"É um conjunto de ações que nos levam a esse resultado, sempre crescente e sustentável. Há uma governança muito rígida para manter os resultados, mas, principalmente, a ampliação de negócios que a gente precisa fazer"
José Amarildo Casagrande - Diretor-presidente do Banestes
Os bons resultados têm contribuição das maiores receitas com operações de crédito (+25,2% na comparação interanual), ao avanço das operações de câmbio, leasing e compulsórios (36,8%) e do maior resultado com operações de seguros (39,5%).
Nesse período, a Carteira de Crédito Ampliada atingiu o montante de R$ 12,2 bilhões ao final de junho, com expansão de 13,8% em doze meses, enquanto a Carteira de Crédito Comercial alcançou R$ 8,8 bilhões, um resultado 24,9% maior que o registrado no mesmo período de 2022.
“Uma questão relevante também é a transformação digital. A parte transacional migrou muito para os canais digitais, e as nossas agências ficaram focadas em atendimento ao cliente, um ambiente mais receptivo, inclusive para fazer negócios”, pontuou o diretor de Relações com Investidores Silvio Henrique Brunoro Grillo.
Controlado pelo governo do Espírito Santo, o Banestes tem capital aberto e negocia ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Os lucros obtidos são distribuídos entre o Estado e investidores, além de serem destinados para investimentos internos.
No primeiro semestre de 2023, foram destinados R$ 74 milhões aos acionistas a título de juros sobre capital próprio, sendo R$ 53 milhões apenas no segundo trimestre. O lucro líquido por ação alcançou R$ 0,36 entre abril e junho, acumulando o total anualizado de R$ 1,05.
Banestes fecha primeiro semestre de 2023 com lucro recorde

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