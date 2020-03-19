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Crise econômica

Banco do Nordeste dá prazo de até 6 meses para cliente pagar dívidas

Instituição financeira está oferecendo possibilidade de renegociação para empresas atingidas pela atual pandemia do coronavírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:16
dinheiro Crédito: Pixabay
O Banco do Nordeste vai oferecer a possibilidade de prorrogação de empréstimos e financiamentos por até seis meses. O benefício vai atender empreendimentos impactados pela crise econômica devido à pandemia do novo coronavírus. A instituição financeira atende a empreendedores que atuam na Região da Sudene, no Espírito Santo.
A medida emergencial tem como foco principal as micro e pequenas empresas. Será possível também prorrogar dívidas de outros portes de empreendimentos, atestada a necessidade financeira da empresa em função da situação econômica mundial, a exemplo do que vem se verificando com o setor de turismo.

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Para as empresas que necessitam de novos recursos, o BNB oferece crédito para capital de giro, com recursos internos, com até seis meses de carência para o início do pagamento das novas operações. Para o crédito pessoal, a carência será de 60 dias.
Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o capital de giro pode ser financiado com três meses de carência e amortizações proporcionais ao fluxo de faturamento da empresa, ou seja, respeitando a sazonalidade das receitas do mutuário. As novas medidas são válidas até setembro de 2020.
Entre abril e setembro do ano passado, o Banco do Nordeste aplicou R$ 1 bilhão na modalidade de crédito para capital de giro com micro e pequenas empresas, em toda a região Nordeste e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com as novas medidas, a expectativa é aplicar, no mesmo período, em torno de R$ 1,5 bilhão.

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