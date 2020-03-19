Banco do Nordeste dá prazo de até 6 meses para cliente pagar dívidas

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O Banco do Nordeste vai oferecer a possibilidade de prorrogação de empréstimos e financiamentos por até seis meses. O benefício vai atender empreendimentos impactados pela crise econômica devido à pandemia do novo coronavírus . A instituição financeira atende a empreendedores que atuam na Região da Sudene, no Espírito Santo.

A medida emergencial tem como foco principal as micro e pequenas empresas. Será possível também prorrogar dívidas de outros portes de empreendimentos, atestada a necessidade financeira da empresa em função da situação econômica mundial, a exemplo do que vem se verificando com o setor de turismo.

Para as empresas que necessitam de novos recursos, o BNB oferece crédito para capital de giro, com recursos internos, com até seis meses de carência para o início do pagamento das novas operações. Para o crédito pessoal, a carência será de 60 dias.

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o capital de giro pode ser financiado com três meses de carência e amortizações proporcionais ao fluxo de faturamento da empresa, ou seja, respeitando a sazonalidade das receitas do mutuário. As novas medidas são válidas até setembro de 2020.