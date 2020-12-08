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Auxílio emergencial entra no Caixa Tem de 3,6 milhões nesta quarta

Recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 22 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 18:00
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Valores em espécie têm data para ser sacado. Confira calendário Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 3,6 milhões de beneficiários em todo o país nesta quarta-feira (9). Vão receber os trabalhadores que se inscreveram e estão entre os contemplados no ciclo 5 do calendário de pagamentos. O depósito ocorrerá para os nascidos em outubro.
Do total de cadastrados que serão atendidos com os recursos, 100 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda têm direito à parcela de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 3,5 milhões vão receber na conta digital a extensão de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 22 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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