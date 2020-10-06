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Auxílio emergencial: 3,8 milhões de nascidos em março recebem nesta quarta

Maioria já está recebendo a sexta parcela, no valor de R$ 300, mas ainda há quem está recebendo as anteriores, de R$ 600. Valor será creditado em conta poupança social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 18:02

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:02

R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Algumas pessoas ainda estão recebendo parcelas de R$ 600, outras já começaram a receber R$ 300 Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira (7), o auxílio emergencial do governo federal para 3,8 milhões de pessoas nascidas em março. O valor será creditado em poupança digital social, seguindo o ciclo 3 do calendário de pagamentos do  benefício.
Desses, 2,3 milhões são pessoas que receberam a primeira parcela em abril e agora já estão recebendo a sexta, que é uma extensão do auxílio, no valor de R$ 300. Já os 1,5 milhão restantes tiveram o benefício aprovado posteriormente e estão recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600, ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família.  Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.
O saque em dinheiro para esses grupos só estará disponível no dia 14 de novembro. Até lá, o dinheiro poderá ser movimentado somente em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.

SAQUE EM DINHEIRO

A partir desta terça-feira (6), 3,9 milhões de pessoas nascidas em junho, que receberam as parcelas do segundo ciclo de pagamentos, ficam liberadas para sacar em espécie o dinheiro que ainda não tiverem utilizado na conta digital.
Já na quinta-feira (8), o saque em dinheiro da parcela do segundo ciclo de pagamentos será possível para 4 milhões de nascidos em julho.
O ciclo 3 do calendário de pagamentos da Caixa segue na sexta-feira (9), com o crédito do benefício em poupança digital  para 3,6 milhões de pessoas nascidas em abril. Dessas, 2,2 milhões recebem a sexta parcela, no valor de R$ 300. Os outros 1,4 milhão são beneficiários que tiveram o auxílio aprovado posteriormente, e ainda recebem a primeira, segunda, terceira, quarta ou parcela, no valor de R$ 600.

Veja abaixo o calendário de cada ciclo:

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