Auxílio emergencial: 1,9 milhão do Bolsa Família recebem nesta terça (25)

Beneficiários do Bolsa Família podem sacar o auxílio emergencial no mesmo dia Crédito: Carlos Alberto Silva

1,9 milhão de beneficiários do Confira o calendário no final da matéria. Nesta terça-feira (25), a Caixa Econômica Federal paga a quinta parcela do auxílio emergencial parade beneficiários do Bolsa Família , com o Número de Identificação Social (NIS) com final 6. Até o próximo dia 31, todos os beneficiários do programa social serão contemplados, de acordo com o NIS.

No entanto, o presidente já afirmou que acha pouco e busca um meio-termo, que poderia ser um valor de R$ 300, por exemplo. Já membros do Congresso defendem a manutenção dos R$ 600, o que o governo considera inviável, já que o programa tem um custo de R$ 50 bilhões por mês.

Os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o total do benefício emergencial é de R$ 1.200.

O calendário dessa parcela da população segue o dígito final do NIS do cartão do beneficiário, que vai de 0 a 9. Nesta terça-feira (25), o pagamento será aos usuários com NIS final 6. O calendário de liberação de pagamento para esses beneficiários segue até o dia 31 de agosto, quando recebem 1,9 milhão de pessoas com NIS final 0.

PAGAMENTO PARA INFORMAIS, DESEMPREGADOS E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Além do pagamento aos beneficiários do Bolsa Família, nesta semana também há liberação do auxílio emergencial para novos aprovados e também para informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que estão recebendo diferentes parcelas, de acordo com os ciclos de pagamento da Caixa.

Na quarta-feira (26), recebem 3,8 milhões de pessoas nascidas em dezembro.

1ª parcela: quem contestou o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho e foi aprovado depois disso;

2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho;

2ª parcela: quem recebeu a 1ª parcela em abril e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais;

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio;

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril;

É importante lembrar que quem receber nesta quarta-feira só poderá movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem, exceto os beneficiários do Bolsa Família, que já podem sacar o recurso. A plataforma digital permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR code. Já os saques e transferências serão liberados a partir do dia 17 de setembro para esse grupo. (Veja os calendários abaixo)

VEJA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL