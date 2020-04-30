Auxílio emergencial: 13 milhões com dados inconclusivos devem refazer pedido

Filas para receber o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal de Serra-Sede Crédito: Ricardo Medeiros

Problemas no cadastro ao pedir o auxílio emergencial vai obrigar 13,6 milhões de informais a refazerem o cadastro no aplicativo da Caixa Econômica Federal. A Dataprev, empresa do governo responsável por analisar as informações dos candidatos ao benefício, não conseguiu identificar se essas pessoas têm direito ou não à assistência.

Os trabalhadores que fizeram o cadastro para receber o auxílio emergencia de R$ 600 do governo federal e receberam a mensagem de dados inconclusivos são aqueles com a necessidade de se recadastrar. Eles podem entrar novamente no aplicativo ou no site da Caixa para fazer um novo pedido. A mensagem chega para quem esqueceu ou inseriu algum dado de forma incorreta no momento em que requisitou o benefício.

De acordo com a Dataprev, empresa pública que faz a conferência dos dados do usuário, os pedidos podem ser negados pelos seguintes motivos:

Marcou como chefe de família, porém não inseriu nenhum membro familiar;

Não colocou informação do sexo nas bases do governo federal;

Dados da família colocados de forma errada como, por exemplo, CPF e data de nascimento;

Divergência de cadastramento entre membros da mesma família;

Inclusão de algum membro da família com indicativo de óbito

Para estes casos, é possível rever os dados, incluir as informações corretas e submeter um novo pedido.

Em nota, a Caixa esclarece que, após a análise dos dados do trabalhador pela Dataprev, se o retorno for Dados inconclusivos, será permitido ao cidadão realizar nova solicitação. Já se o resultado for  Benefício não aprovado”, é possível contestar o motivo da não aprovação ou realizar a correção de dados por meio de nova solicitação.

Caixa Auxílio Emergencial ou no site As solicitações devem ser feitas pelo aplicativoou no site auxilio.caixa.gov.br , onde o trabalhador fará novo preenchimento dos dados, sem a necessidade de apresentação de documentos.