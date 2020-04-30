Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Erros no cadastro

Auxílio emergencial: 13 milhões com dados inconclusivos devem refazer pedido

Trabalhador pode entrar novamente no aplicativo ou no site da Caixa para fazer nova solicitação do benefício de R$ 600 do governo federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:24

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:24

Filas para receber o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal de Serra-Sede
Filas para receber o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal de Serra-Sede Crédito: Ricardo Medeiros
Problemas no cadastro ao pedir o auxílio emergencial vai obrigar 13,6 milhões de informais a refazerem o cadastro no aplicativo da Caixa Econômica Federal. A Dataprev, empresa do governo responsável por analisar as informações dos candidatos ao benefício, não conseguiu identificar se essas pessoas têm direito ou não à assistência.
Os trabalhadores que fizeram o cadastro para receber o auxílio emergenciade R$ 600 do governo federal e receberam a mensagem de dados inconclusivos são aqueles com a necessidade de se recadastrar. Eles podem entrar novamente no aplicativo ou no site da Caixa para fazer um novo pedido.  A mensagem chega para quem esqueceu ou inseriu algum dado de forma incorreta no momento em que requisitou o benefício.
De acordo com a Dataprev, empresa pública que faz a conferência dos dados do usuário, os pedidos podem ser negados pelos seguintes motivos:
  • Marcou como chefe de família, porém não inseriu nenhum membro familiar;
  • Não colocou informação do sexo nas bases do governo federal;
  • Dados da família colocados de forma errada como, por exemplo, CPF e data de nascimento;
  • Divergência de cadastramento entre membros da mesma família;
  • Inclusão de algum membro da família com indicativo de óbito
Para estes casos, é possível rever os dados, incluir as informações corretas e submeter um novo pedido.

Veja Também

Saiba como é feita a análise do auxílio emergencial de R$ 600

Mães chefes de família ficam sem renda à espera do auxílio de R$ 1.200

Caixa tira dúvidas sobre o auxílio de R$ 600

Em nota, a Caixa esclarece que, após a análise dos dados do trabalhador pela Dataprev, se o retorno for Dados inconclusivos, será permitido ao cidadão realizar nova solicitação. Já se o resultado for Benefício não aprovado, é possível contestar o motivo da não aprovação ou realizar a correção de dados por meio de nova solicitação.
As solicitações devem ser feitas pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site auxilio.caixa.gov.br, onde o trabalhador fará novo preenchimento dos dados, sem a necessidade de apresentação de documentos.
Após a finalização do cadastro ou da contestação, os dados informados pelo cidadão serão analisados novamente pela Dataprev. Caso o trabalhador tenha o direito reconhecido pela empresa pública, a Caixa efetuará a liberação dos recursos em até três dias úteis após o recebimento da informação pela Dataprev. O acompanhamento do pedido do Auxílio Emergencial é feito pelo aplicativo, pelo site ou pela central de atendimento exclusiva 111, diz a nota.

MAIS SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL

Prazo para sacar auxílio de R$ 600 é de até 2 horas após gerar código

Três em cada 10 pedidos do auxílio de R$ 600 precisam passar por revisão

Mães chefes de família ficam sem renda à espera do auxílio de R$ 1.200

Beneficiários do auxílio de R$ 600 relatam falta de resposta do governo

Como fazer o CPF pela internet para pedir auxílio de R$ 600

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados