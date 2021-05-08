A Gazeta recebe até este domingo dúvidas sobre a declaração do IR. Envie sua pergunta

Imposto de Renda 2021: prazo para envio de declaração vai até 31 de maio Crédito: Pexels

A Gazeta vai receber até este domingo dúvidas dos leitores sobra a declaração do vai receber até este domingo dúvidas dos leitores sobra a declaração do Imposto de Renda 2021 . Neste ano, além de mandar as perguntas por e-mail, o contribuinte poderá também enviar as questões pelo WhatsApp da Rede Gazeta

O prazo para declarar o IR termina em 31 de maio . As informações as serem prestadas pelo contribuinte terão como base os dados financeiros de 2020.

O documento é uma forma de o governo conhecer o cidadão - por meio dos rendimentos e bens declarados - e verificar se há alguma irregularidade, como tributos não pagos.

Mas nem sempre apresentar os documentos que comprovam o que foi gasto ou recebido ao longo do ano - e isso inclui até mesmo pequenos rendimentos em contas e aplicativos - é uma tarefa simples.

A Gazeta realizou uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) e com o Sindicato das Empresas de Contabilidade (Sescon-ES) a fim de tirar as dúvidas dos contribuintes. Você também poderá acompanhar reportagens sobre o Imposto de Renda na página especial. ( As informações que devem ser declaradas são muitas, e as dúvidas quase sempre inevitáveis. Por isso,realizou uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) e com o Sindicato das Empresas de Contabilidade (Sescon-ES) a fim de tirar as dúvidas dos contribuintes. Você também poderá acompanhar reportagens sobre o Imposto de Renda na página especial. ( Clique aqui para acessar

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QUEM DEVE DECLARAR O IR EM 2021

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020 — desde que não tenha sido contemplado com o auxílio emergencial.

Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

Quem teve, em 2020, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural.

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil.

Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2020.

Quem optou pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda, também precisa prestar contas ao Fisco.

Quem recebeu o auxílio emergencial mais rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76 em 2020.

PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO

Os contribuintes terão das 8 horas do dia 1º março até as 23h59m59s do dia 31 de maio para realizar o envio do documento.

No ano passado, o prazo foi ampliado até junho, em função da pandemia. Neste ano, foi prorrogado até maio. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que dava até julho deste ano o prazo para o envio das informações.

COMO ENVIAR A DECLARAÇÃO

DEDUÇÕES

Declaração completa

As regras sobre gastos dedutíveis não mudaram. Quem teve gastos com dependentes e saúde, por exemplo, pode optar por fazer a declaração completa do Imposto de Renda, pois esses gastos são dedutíveis. O valor máximo é de R$ 2.275,08 por dependente.

Já em relação às despesas com educação (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, o que engloba graduação e pós-graduação), o limite de dedução permaneceu em R$ 3.561,50 por dependente.

Não há limite para deduções. O contribuinte pode declarar todo o valor gasto e deduzi-lo do Imposto de Renda.

Declaração simplificada

Outra alternativa é optar pelo desconto simplificado, correspondente à dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, limitado a R$ 16.754,34.

Quem optar por esse modelo perde o direito às deduções admitidas na legislação tributária, como aquelas por gastos com educação e saúde.

CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÕES DO IR E EM 2021 E IMPOSTO A PAGAR

Os contribuintes que cumprirem as regras para envio da declaração e tiverem direito receberão a restituição do IR mais rapidamente, observada a prioridade de idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais, que recebem primeiro.

As restituições serão pagas em cinco lotes, de acordo com o cronograma abaixo:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 30 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Já o contribuinte em débito com a Receita poderá pagar o imposto devido em até oito cotas mensais, desde que não sejam inferiores a R$ 50. O imposto de valor inferior a R$ 100 será pago em cota única.

AUTORREGULARIZAÇÃO DA MALHA FINA

Por meio do portal e-CAC , da Receita Federal, o contribuinte que tiver sua declaração retida na malha fina poderá verificar o motivo da irregularidade e, dentro da própria plataforma, fazer as correções necessárias para regularizar sua situação, sem precisar comparecer a uma unidade física da Receita.

DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA

Por meio do portal e-CAC , o contribuinte também terá acesso a uma declaração pré-preenchida, que é uma espécie de rascunho, elaborado a partir de informações já prestadas à Receita Federal por outras fontes pagadoras. Nesse caso, o contribuinte já começará com parte das informações preenchidas, e deverá apenas verificá-las para realizar eventuais correções e complementar informações necessárias.

No site, segundo informações da Receita, também constarão os informes de rendimentos do contribuinte, que poderão ser verificados de forma a facilitar o preenchimento da declaração. Via de regra, entretanto, instituições devem repassar documento.