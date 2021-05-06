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Como declarar título de capitalização no Imposto de Renda?

Informar essa aplicação ao Fisco é essencial para não cair na temida malha fina.  Paula Koehler, do CRC-ES, orienta como não errar ao incluir esse dado

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 12:47

Públicado em 

06 mai 2021 às 12:47
Blog do IR

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Como declarar título de capitalização no Imposto de Renda
É preciso cuidado para declarar dados financeiros no IR Crédito: IStock
Declarar título de capitalização no Imposto de Renda é essencial para não cair na temida malha fina. A leitora de A Gazeta Mayara Bertollo recebeu um valor de um dessa aplicação que ela tinha e quer saber como informar isso à Receita Federal.
Os títulos de capitalização são utilizados para guardar dinheiro e participar de sorteios de prêmios e devem ser informados ao Fisco caso o contribuinte seja obrigado a declarar o IR. Paula Koehler, do Conselho Regional de Contabilidade do ES, orienta como incluir esse dado no sistema.

"Como fazer para declarar o título de capitalização que recebi no IR?"

Para declarar prêmio de título de capitalização, o contribuinte deverá informar o valor na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, sob o código “12 – Outros”. É necessário colocar o CNPJ e nome da emissora do título, e no campo “Descrição” deve informar que se trata de um prêmio de título de capitalização. O valor correto a ser declarado deve estar no Informe de Rendimentos fornecido pelo banco.
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