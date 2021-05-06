Como declarar título de capitalização no Imposto de Renda?

Os títulos de capitalização são utilizados para guardar dinheiro e participar de sorteios de prêmios e devem ser informados ao Fisco caso o contribuinte seja obrigado a declarar o IR. Paula Koehler, do Conselho Regional de Contabilidade do ES, orienta como incluir esse dado no sistema.

Para declarar prêmio de título de capitalização, o contribuinte deverá informar o valor na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, sob o código “12 – Outros”. É necessário colocar o CNPJ e nome da emissora do título, e no campo “Descrição” deve informar que se trata de um prêmio de título de capitalização. O valor correto a ser declarado deve estar no Informe de Rendimentos fornecido pelo banco.