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Leitor pergunta

Devo declarar o plano de saúde MEI no Imposto de Renda de Pessoa Física?

Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica em que casos as despesas médicas do empreendedor individual podem ser informadas no IR

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 12:39

Públicado em 

27 abr 2021 às 12:39
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É possível o abatimento das despesas médicas vinculadas ao MEI no Imposto de Renda.
É possível o abatimento das despesas médicas vinculadas ao MEI no Imposto de Renda. Crédito: IStock
O leitor de A Gazeta José Donizete Venita Ramos tem um convênio médico que está vinculado ao CNPJ de Microempreendedor Individual (MEI). Como as despesas médicas estão vinculadas ao negócio, ele quer saber se deve declarar os valores no Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).
A declaração do IR deve ser preenchida pelo MEI com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou rendimentos isentos não tributáveis ou tributados na fonte com o valor superior a R$ 40 mil. O MEI que não se encaixar nesta categoria não é obrigado a fazer a declaração.
O especialista Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), orienta o que fazer em casos como esse. Veja a resposta.
"Posso abater como despesa médica na declaração do IRPF? O convênio médico foi feito como MEI (Pessoa Jurídica)."
É possível o abatimento das despesas médicas vinculadas ao MEI, apenas se o seu CPF estiver vinculado ao contrato de prestação de serviços com a operadora do plano de saúde. Se o contrato de plano de saúde foi firmado em nome do MEI e o pagamento é contabilizado desta forma, não é possível a dedução destes custos pela pessoa física.
Verão

LEÃO RESPONDE

O que fazer se não recebi o informe de rendimentos do IR do meu salário?

Como declarar no IR empréstimos feitos com pessoa física?

Recebi o FGTS em 2020, mas só saquei em 2021. Devo declarar no IR deste ano?

9 dúvidas sobre como declarar benefícios sociais no Imposto de Renda

10 dúvidas sobre como deduzir gastos com despesas médicas no IR

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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