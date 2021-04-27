Devo declarar o plano de saúde MEI no Imposto de Renda de Pessoa Física?

É possível o abatimento das despesas médicas vinculadas ao MEI no Imposto de Renda. Crédito: IStock

A declaração do IR deve ser preenchida pelo MEI com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou rendimentos isentos não tributáveis ou tributados na fonte com o valor superior a R$ 40 mil. O MEI que não se encaixar nesta categoria não é obrigado a fazer a declaração.

O especialista Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), orienta o que fazer em casos como esse. Veja a resposta.

"Posso abater como despesa médica na declaração do IRPF? O convênio médico foi feito como MEI (Pessoa Jurídica)."