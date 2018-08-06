Youtuber capixaba com 170 mil inscritos constrói casa com vídeos na web

Mike Sant'ana tem quase 170 mil seguidores no seu canal General Nerd Crédito: Reprodução/ You Tube

Tem gente que vê como um passatempo, algo que veio para entreter um determinado público, mas o trabalho do youtuber pode e é, na maioria das vezes, muito mais exigente do que se parece. E quem fala com propriedade disso é o capixaba Mike Sant'ana, de 30 anos. Ele é o fundador do canal no YouTube "General Nerd" , que tem quase 170 mil inscritos.

Mike, que na verdade se chama Maiko, começou a publicar vídeos relacionados à cultura pop, filmes, séries, jogos, quadrinhos, literatura entre outros assuntos na internet há cerca de dois anos. A aceitação do seu público foi gradativa e hoje ele consegue se sustentar exclusivamente do seu trabalho na web - tanto que está construindo a própria casa, em Cariacica.

"Hoje eu tenho quase 170 mil inscritos no canal do YouTube, mas eu não tive um "boom" de seguidores. Meu crescimento foi gradativo. Muita gente ainda não vê o youtuber como um trabalho, uma profissão. Mas é algo que demanda muito da gente. E eu encaro como minha atual profissão, sim, é dali que tiro meu sustento, que compro minhas coisas. Estou construindo uma casa por isso", diz Mike, que é publicitário e faz pós-graduação em Marketing Digital.

Os vídeos do General Nerd são roteirizados, filmados e editados pelo próprio Mike. Algo que demanda tempo, como ele mesmo destaca. "Eu trabalho 14 horas por dia. Desde que eu acordo, já vou para frente do computador e fico ali, onde tomo meu café, e já vou fazendo tudo: pensando no roteiro do próximo vídeo, acompanhando os números das postagens, vendo o que teve uma aceitação boa e o que precisa melhorar. Enfim, é um trabalho que exige bastante. Costumo dizer que gravar o vídeo é a parte mais fácil. Tem muita coisa por trás envolvida para o produto final chegar para as pessoas".

O vídeo mais assistido do canal do capixaba fala da expectativa para o último filme dos Vingadores e uma cena em que o Capitão América segura a mão de Thanos. Confira:

Além dos vídeos, Mike faz palestras e dá cursos. Como seu público é muito no estado de São Paulo, ele já recebeu propostas para morar na capital paulista, mas preferiu permanecer por aqui, com o desejo de fazer este mercado também crescer em terras capixabas.