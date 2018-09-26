Prima do ex-candidato 'Bebê', do The Voice, desaparece em Aracruz

A diarista Eliene Cruz, de 38 anos, está desaparecida há nove dias, desde terça-feira (18), quando saiu de casa para trabalhar em um sítio em, na região Norte do, onde teria sido contratada para fazer uma faxina. Segundo a família, Eliene não atende a telefonemas e não responde mensagens desde então. Lene, como é chamada por conhecidos, é prima do cantor capixaba

A família ainda não registrou boletim de ocorrência pelo sumiço, porém, após dias de longas procuras e campanha nas redes sociais, a irmã de Lene, Adriana Cruz, de 40 anos, garante que procurará a Polícia Civil para pedir ajuda na noite desta quarta (26). Ao Gazeta Online, Adriana contou que a irmã mora no bairro Carapina Grande, na. A faxina que seria realizada em um sítio em Aracruz duraria apenas um dia e a previsão de retorno seria na quarta (19) pela manhã.

"Minha irmã tem uma rotina de trabalho. Nesse local onde ela trabalha em Aracruz, não foi a primeira vez que ela foi trabalhar lá. A primeira vez dela nesse trabalho foi no dia 14 deste mês, porém, ela retornou logo. Agora, pela segunda vez, ela foi e não voltou mais. O último contato que tivemos com ela foi no dia 18, por volta das 10h30, e depois disso nada. Ligamos, mandamos mensagem... sem retorno. E o estranho é que ela nunca foi de fazer isso. Estamos pedindo a ajuda de quem puder nos auxiliar", comentou Adriana.