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Prima do ex-candidato 'Bebê', do The Voice, desaparece em Aracruz

Irmã de Eliene Cruz, de 38 anos, diz que ela faria uma faxina em um sítio em Aracruz e não retornou mais para casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 18:30

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 18:30

Eliene Cruz está desaparecida desde o dia 18 de setembro Crédito: Reprodução/Facebook
A diarista Eliene Cruz, de 38 anos, está desaparecida há nove dias, desde terça-feira (18), quando saiu de casa para trabalhar em um sítio em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, onde teria sido contratada para fazer uma faxina. Segundo a família, Eliene não atende a telefonemas e não responde mensagens desde então. Lene, como é chamada por conhecidos, é prima do cantor capixaba Edson Carlos, que participou da edição de 2018 do The Voice Brasil.
A família ainda não registrou boletim de ocorrência pelo sumiço, porém, após dias de longas procuras e campanha nas redes sociais, a irmã de Lene, Adriana Cruz, de 40 anos, garante que procurará a Polícia Civil para pedir ajuda na noite desta quarta (26). Ao Gazeta Online, Adriana contou que a irmã mora no bairro Carapina Grande, na Serra. A faxina que seria realizada em um sítio em Aracruz duraria apenas um dia e a previsão de retorno seria na quarta (19) pela manhã.
"Minha irmã tem uma rotina de trabalho. Nesse local onde ela trabalha em Aracruz, não foi a primeira vez que ela foi trabalhar lá. A primeira vez dela nesse trabalho foi no dia 14 deste mês, porém, ela retornou logo. Agora, pela segunda vez, ela foi e não voltou mais. O último contato que tivemos com ela foi no dia 18, por volta das 10h30, e depois disso nada. Ligamos, mandamos mensagem... sem retorno. E o estranho é que ela nunca foi de fazer isso. Estamos pedindo a ajuda de quem puder nos auxiliar", comentou Adriana.
Quem tiver informações do paradeiro de Eliene Cruz pode entrar em contato com os familiares através do telefone (27) 99733-1419 ou no (27) 99923-6662.

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