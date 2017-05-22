Menina foge de casa após levar bronca da mãe por foto no Facebook

Suelen Del Rio foi encontrada.
Uma foto publicada no Facebook foi o motivo da fuga de uma adolescente, que saiu da casa onde mora, em Dom Bosco, Cariacica, por volta das 21h30 de sábado (20). A mãe de Suelen Del Rio, de 15 anos, brigou com ela após uma foto publicada na rede social.
A mãe, Vanessa Del Rio, explica que teve um desentendimento com a adolescente, antes dela sair correndo da residência. "Eu não gostei de uma foto que ela postou e nós tivemos uma discussão. Então, ela saiu correndo e não voltou mais", relembra.
Sem levar documentos e celular, o último contato teria sido durante uma postagem no Facebook, dizendo que estava bem. No entanto, amigos contaram a mãe de Suelen que o jeito de escrever estava diferente e que pode não ter sido a menina.