Menina foge de casa após levar bronca da mãe por foto no Facebook

Após desentendimento com mãe, menina some em Cariacica Crédito: Divulgação

Suelen Del Rio foi encontrada.

Uma foto publicada no Facebook foi o motivo da fuga de uma adolescente, que saiu da casa onde mora, em Dom Bosco, Cariacica, por volta das 21h30 de sábado (20). A mãe de Suelen Del Rio, de 15 anos, brigou com ela após uma foto publicada na rede social.

A mãe, Vanessa Del Rio, explica que teve um desentendimento com a adolescente, antes dela sair correndo da residência. "Eu não gostei de uma foto que ela postou e nós tivemos uma discussão. Então, ela saiu correndo e não voltou mais", relembra.