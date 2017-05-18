Menina de 15 anos foge de casa para seguir grupo hippie Crédito: Arquivo Pessoal

Uma adolescente desapareceu no início da tarde desta segunda-feira (15), em Conceição da Barra, na região Norte do Estado. Luanna Kelly Alves Ramos, de 15 anos, saiu para ir à escola e não retornou mais. A família tem informações de que a menina foi vista com um homem pedindo carona em Pedro Canário.

A mãe, Jaqueline Alves, conta que Luanna saiu por volta de 12h, de ônibus, para deixar o irmão na escola e ir à aula. Entretanto, não chegou ao destino. "Ela foi vista pegando ônibus com um rapaz que usava um penteado 'dread'. Um moço de rodoviária viu a foto dela e confirmou. Ela deve ter encontrado esse grupo na rua e ido. Também os viram pedindo carona para ir à Bahia", conta Jaqueline.

Na terça-feira (16), a adolescente entrou em contato com a mãe e disse que estava em Pedro Canário curtindo com os amigos. Desde então, não entrou mais em contato. "Ela tinha vontade de virar hippie e queria fazer dread e tatuagem. Eu falava para ela esperar fazer 18 anos. Mas não tem motivo de fugir e ir embora de casa. Inclusive, se ela fizesse, eu não iria me importar".

A família e conhecidos mostraram fotos da adolescente para moradores de Pedro Canário, que afirmaram tê-la visto com alguns rapazes, pedindo carona para chegar à Bahia.