Menina de 12 anos desaparece após sair para festa em Vila Velha

Menina de 12 anos desaparece em Vila Velha Crédito: Divulgação

Uma adolescente de 12 anos desapareceu após ir para uma festa em Vila Velha. A jovem foi vista pela última vez em um posto de combustível na Rodovia do Sol. Maria Eduarda de Oliveira Augustin está desaparecida desde o dia 16 de dezembro.

A menina saiu com uma suposta amiga para ir a uma festa. A mãe da menina, Tatiana Augustin de Oliveira, conta que a filha saiu com uma menina que ela não conhecia. "Eu tento ligar para essa menina, só que ela não me atende".

A família mora no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. Se houver qualquer informação sobre a adolescente, entrar em contato com a família através do número (27) 99978-7702.