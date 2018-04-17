Chuva no ES

Mais um peixe! Carpa é encontrada em rua alagada de Vitória

Depois do bagre africano que apareceu nadando em uma rua do Centro de Vitória, uma carpa também foi vista na Ilha de Monte Belo, também na capital

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

17 abr 2018 às 18:08
A "maré" realmente estava para peixe nesta segunda-feira (16) em Vitória. Depois de populares encontrarem um bagre africano no centro da capital, foi a vez de moradores do bairro Ilha de Monte Belo "pescarem" um carpa.  A ação foi filmada e esta foi a primeira vez que a turma de amigos encontrou um animal desse tipo na rua alagada.
"Nunca tinha visto peixe por aqui nas outras vezes que alagou. Mas quando vimos que tinha algo se mexendo na água, fomos atrás dele. Ele se debateu um pouco, mas consegui pegar o peixe. Como eu não gosto de peixe, só de pescar, entreguei para um vizinho e ele disse que iria comer depois", conta Adriel Pereira, que é quem capturou o animal. 
Veja o vídeo da captura do carpa:

Este vídeo pode te interessar

