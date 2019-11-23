Diarista pede ajuda para encontrar filha desaparecida há uma semana

Talita Klabund da Silva Carmo não mantém contato com a família há mais de uma semana Crédito: Reprodução I Redes Sociais

A jovem Talita Klabund da Silva Carmo, de 21 anos, está desaparecida desde o dia 15 deste mês. A sua mãe, a diarista Solivania Klabund, de 43 anos, enfrenta momentos de angústia por não ter notícias sobre o paradeiro da filha. Talita saiu de casa em Porto de Santana, em Cariacica, por volta das 19 horas da sexta-feira da semana passada, dizendo que iria para a casa de um rapaz, em Carapebus, na Serra, e não mais voltou.

Até este sábado (23) ainda não há informações sobre seu paradeiro. A mãe não tem informações sobre quem seria o rapaz. Ela informa que Talita não tem problema de memória ou saúde mental e que tem dois filhos. "Desde então o telefone dela está desligado e não conseguimos mais contato. Estamos pedindo ajuda", implora.

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Solivania diz que Talita conheceu o rapaz por meio do aplicativo de jogo "Free Fire" . Depois, teria desistido de um possível relacionamento e de conhecê-lo. Desde então não foi mais vista e também não entrou em contato com a família.

Quem souber qualquer informação sobre o paradeiro dela, pode entrar em contato com a família pelo número (27) 99642-7288.