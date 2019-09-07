Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desaparecida

Família pede ajuda para encontrar estudante desaparecida no ES

A menina sumiu no trajeto entre Cariacica e Vitória, quando seguia da casa da mãe para a casa do pai. Segundo a família ela estava acostumada a fazer o trajeto sozinha

Publicado em 

06 set 2019 às 22:15

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 22:15

Uma estudante, de 13 anos, está desaparecida há 4 dias e a família pede ajuda para encontrá-la. Micaelly Lopes Cavalcante não é vista desde segunda-feira (02), quando voltava para casa do pai, em Vitória.
De acordo com a balconista Diana da Penha Rodrigues, que é madrasta da adolescente, a menina saiu da casa da mãe, que mora em Flexal II, em Cariacica, por volta das 9H30.
Família pede ajuda para encontrar adolescente Crédito: Divulgação PC
Diana contou que a menina tem costume de andar de ônibus sozinha e já conhecia o trajeto. Destacou ainda, que Micaelly não tem histórico de depressão. “A mãe dela ligou e perguntou se ela tinha chegado e meu marido disse que não, daí nós começamos a ficar preocupados”, contou.
> Desaparecimento de trabalhador ainda está sem respostas em Linhares
O pai da menina procurou uma delegacia de Vitória na quarta-feira (04), e nesta sexta-feira (06) registrou um boletim na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, também na Capital.
“A gente está pedindo ajuda de todo mundo. Já divulgamos no facebook e tem mais de 200 compartilhamentos e nada ainda”, desabafou a madrasta.
Diana ainda fez um pedido. “Estamos muito preocupados. Se ela estiver na casa de alguma amiguinha e  ver isso, peço para ela ligar para gente, voltar para casa”, contou.
> Estudante que desapareceu após aula de inglês na Ufes é encontrada
Caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro da menina, pode entrar em contato com a família pelos telefones (27) 99859-7201, (27) 99982-4628 ou (27) 98894-3363.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados