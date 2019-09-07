Família pede ajuda para encontrar estudante desaparecida no ES

Uma estudante, de 13 anos, está desaparecida há 4 dias e a família pede ajuda para encontrá-la. Micaelly Lopes Cavalcante não é vista desde segunda-feira (02), quando voltava para casa do pai, em Vitória.

De acordo com a balconista Diana da Penha Rodrigues, que é madrasta da adolescente, a menina saiu da casa da mãe, que mora em Flexal II, em Cariacica, por volta das 9H30.

Família pede ajuda para encontrar adolescente Crédito: Divulgação PC

Diana contou que a menina tem costume de andar de ônibus sozinha e já conhecia o trajeto. Destacou ainda, que Micaelly não tem histórico de depressão. “A mãe dela ligou e perguntou se ela tinha chegado e meu marido disse que não, daí nós começamos a ficar preocupados”, contou.

O pai da menina procurou uma delegacia de Vitória na quarta-feira (04), e nesta sexta-feira (06) registrou um boletim na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, também na Capital.

“A gente está pedindo ajuda de todo mundo. Já divulgamos no facebook e tem mais de 200 compartilhamentos e nada ainda”, desabafou a madrasta.

Diana ainda fez um pedido. “Estamos muito preocupados. Se ela estiver na casa de alguma amiguinha e ver isso, peço para ela ligar para gente, voltar para casa”, contou.

Caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro da menina, pode entrar em contato com a família pelos telefones (27) 99859-7201, (27) 99982-4628 ou (27) 98894-3363.