Violência

Adolescente desaparecida no ES é encontrada e fala em sequestro

À Guarda Municipal, a adolescente disse que foi abordada por um homem que estava armado com uma faca. Ele teria ameaçado a menina e ordenado que ela descesse do coletivo e entrasse no carro

Publicado em 

20 abr 2019 às 19:31
Momento em que adolescente é atendida pela Guarda Municipal de Vila Velha, à espera do Samu Crédito: Reprodução
Uma adolescente de 16 anos que estava desaparecida foi encontrada pela Guarda Municipal de Vila Velha neste sábado (20). Em relato, ela disse que foi sequestrada por dois criminosos na noite de sexta (19). Ela estava dentro de um ônibus, quando foi abordada pelo criminoso. 
À Guarda Municipal, a adolescente disse que foi abordada por um homem que estava armado com uma faca. Ele teria ameaçado a menina e ordenado que ela descesse do coletivo e entrasse no carro. Durante o sequestro, os indivíduos teriam tentado sacar dinheiro dos cartões da vítima, mas não conseguiram. Sem sucesso, eles abandonaram a adolescente na Rua Null Joao Coutinho, em frente à escola Marcílio Dias, na Barra do Jucu.
Após ser largada no meio da rua, ainda muito abalada, a menina conseguiu sair andando pelo bairro até encontrar um restaurante e pedir ajuda. Ela foi encontrada pelo corretor imobiliário, Tiago Fereguetti. "Ela estava sentada em frente a minha residência. Na saída, quando passei, ela estava encolhida, e vi mancha de sangue na camisa dela. Perguntei se ela estava bem e ela respondeu que havia sido assaltada, que precisava falar com os pais dela e ir para casa", relatou. 
O Samu foi acionado para atendê-la. Após os primeiros socorros, primeiro, a menina foi levada ao Hospital Vila Velha. O caso será investigado pela Polícia Civil.
 
 
