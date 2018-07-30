Casais ficam à deriva em jet ski no mar de Vila Velha

Ambulância atende ocorrência após casais serem encontrados em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

Dois casais que estavam desaparecidos após saírem de jet skis do Canal de Camburi, em Vitória, foram encontrados com vida neste domingo (29), em Vila Velha.

O Corpo de Bombeiros recebeu a informação, na tarde de domingo (29), de que duas motos aquáticas teriam ficado à deriva no mar, em Vila Velha, na região entre as ilhas Itatiaia e Pituã. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, as informações iniciais davam conta que teria ocorrido uma colisão entre os veículos.

A Capitania dos Portos foi acionada e buscas foram realizadas. Os dois jet skis foram localizados e, no início da noite, três, das quatro pessoas envolvidas no incidente, foram encontradas.

Um dos casais foi resgatado em uma das ilhas no litoral de Vila Velha pela equipe da Capitania dos Portos. Uma mulher conseguiu chegar flutuando com o jet ski à Praia da Costa, onde foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

AGARRADO A UMA PEDRA

O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos continuaram as buscas pela quarta pessoa envolvida no caso. Por volta das 22h deste domingo, a equipe da Capitania dos Portos encontrou o último desaparecido, um homem, que estava com colete salva-vidas, agarrado a uma pedra no mar. Ele foi socorrido e conduzido para atendimento médico.

O DESAPARECIMENTO

Os dois casais estavam em uma marina no Canal de Camburi, e seguiram para um passeio no litoral, quando desapareceram.

O último contato com pessoas em terra teria acontecido por volta das 16h30. Os casais teriam visitado a ilha de Itatiaia durante a tarde e entrado em contato no momento que deixaram o local. Como não voltaram no horário previsto, amigos iniciaram as buscas.

Uma amiga de uma das vítimas contou à TV Gazeta que, na volta do passeio, o mar estava revolto e, por isso, um dos veículos virou.

O homem que estava na outra moto pulou no mar para ajudar o outro casal e desapareceu. Este foi o último a ser encontrado também com vida.