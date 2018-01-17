Após gata morrer atropelada, filhotes começam a 'mamar' no pai adotivo

Com a morte da mãe, filhotinhos "amamentam" no pai adotivo Apodi Crédito: Arquivo pessoal

Órfãos há 15 dias por conta do atropelamento da mamãe gata Nikita, quatro filhotinhos arrumaram um jeitinho bastante inusitado para preencher a ausência da felina: eles estão "mamando" no pai. Na verdade, o gato Apodi, que é da mesma dona dos bichinhos, a aposentada Ana Íris, não é, de fato, o pai dos gatinhos, mas "assumiu" esse papel desde que a progenitora deles faleceu.

Solidariamente, Apodi deixa os filhotes mamaram nele. Claro que não sai leite, mas talvez esta é uma forma de amenizar a perda da figura materna pelos gatinhos, como conta a dona dos felinos.

"Desde que a mãe deles morreu, eles mamam no Apodi e ele não se importa. Fica quietinho. E isso acontece todo dia. Eles ficam um tempão ali, tentando mamar. O mais bonitinho é que ele é todo carinhoso", revela Ana Íris.

Moradora do bairro Santa Paula II, em Vila Velha, Ana Íris adotou a Nikita quando ela ainda era uma filhotinha de rua. Apodi também foi encontrado na rua pela aposentada. Ela garante que ele não é o pai dos filhotes, apesar de agora também adotá-los como filhos.