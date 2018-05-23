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Quase na Europa

Amanhecer frio de Vargem Alta deixa vista deslumbrante

O gerente de um hotel local fez os registros por volta de 7h20 desta quarta-feira (23). A temperatura chegou aos 4°C na Região Serrana

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 11:12
Geada deixou o gramado congelado e com aspecto de nevada na manhã desta quarta-feira (23) em Vargem Alta, região Serrana do ES Crédito: Paulo Uliana
Neve? Não, mas quase! Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, registrou 4°C na madrugada desta quarta-feira (23), e uma geada se formou nos campos gramados durante a manhã. Na segunda-feira (21), a temperatura chegou aos 3°C no local. Os belos registros foram feitos pelo gerente de um hotel da região Paulo Uliana.
Paulo afirma que ainda na noite desta terça-feira (22), por volta de 21h, a temperatura estava na casa dos 7°C, e, às 4h30 desta quarta, o termômetro indicava 4°C.
"Está em 4°C, mas a sensação térmica é de menos que isso, com certeza. Está muito frio! E se hoje não chover, deve esfriar ainda mais", ressalta.
GEADA
O Climatempo explica que a geada que se formou é comum para regiões serranas, como Vargem Alta, e acontece durante o frio intenso. Ela não cai do céu, se forma quando a temperatura muito baixa congela o orvalho, deixando as plantas com aspecto de nevadas, esbranquiçadas.

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