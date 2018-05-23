Amanhecer frio de Vargem Alta deixa vista deslumbrante

Geada deixou o gramado congelado e com aspecto de nevada na manhã desta quarta-feira (23) em Vargem Alta, região Serrana do ES Crédito: Paulo Uliana

Neve? Não, mas quase! Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, registrou 4°C na madrugada desta quarta-feira (23), e uma geada se formou nos campos gramados durante a manhã. Na segunda-feira (21), a temperatura chegou aos 3°C no local . Os belos registros foram feitos pelo gerente de um hotel da região Paulo Uliana.

Paulo afirma que ainda na noite desta terça-feira (22), por volta de 21h, a temperatura estava na casa dos 7°C, e, às 4h30 desta quarta, o termômetro indicava 4°C.

"Está em 4°C, mas a sensação térmica é de menos que isso, com certeza. Está muito frio! E se hoje não chover, deve esfriar ainda mais", ressalta.

GEADA