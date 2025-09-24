Biclean

Vitória testa pedalinho que diverte e ajuda a limpar o mar

Segundo a Prefeitura de Vitória, o Biclean une lazer, turismo e preservação ambiental e pode transformar a Capital em pioneira no uso da tecnologia

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:44

A Capital do Espírito Santo pode se tornar pioneira em uma iniciativa que une lazer, turismo e preservação ambiental. Um pedalinho equipado com sistema de coleta de resíduos, chamado Biclean, está em fase de testes em Vitória.

A proposta é que o pedalinho recolha resíduos flutuantes, como copos, garrafas e sacolas plásticas, além de armazenar microplásticos em um compartimento especial, que posteriormente serão analisados em laboratório. A ideia é que o Biclean ajude na limpeza das águas e, ao mesmo tempo, funcione como ferramenta de educação ambiental.

O Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, demonstrou entusiasmo com a iniciativa. "Muito bom esse projeto ecológico, que pode incentivar as crianças, famílias e turistas à proteção ao meio ambiente. Vamos trabalhar para virar realidade", afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Ramalho, destacou o potencial do projeto como atrativo turístico e educacional. "Bacana e interessante agregando no lazer e questões ecológicas, podendo servir de educação ambiental às crianças. Esse evento de teste serve para ver como funciona na prática, tendo a apresentação do produto para a Prefeitura de Vitória. Estamos dialogando para futura implementação, aproveitando essa semana de evento na cidade sobre o Dia Mundial da Limpeza", disse.

Projeto Biclean é um pedalinho com sistema de coleta de lixo e microplásticos Crédito: Leonardo Duarte | Prefeitura de Vitória

O equipamento funciona da seguinte maneira: enquanto os usuários pedalam, o Biclean recolhe resíduos flutuantes e microplásticos. O material capturado será enviado para laboratório, permitindo estudos sobre a composição e origem do lixo marinho.

O inventor do projeto e técnico, Thiago Gabrig, de Niterói (RJ), ressaltou que Vitória é a cidade ideal para implementação do projeto.

"O foco são cidades costeiras que têm um potencial de turismo, de exploração de turismo náutico, inclusive Vitória, que é uma cidade muito bonita, tem uma costa muito extensa. E são áreas abrigadas. Então, assim, a geografia da região colabora muito" explicou. Ele também adiantou que a empresa pretende fabricar mais 10 unidades e já tem planos de trazer um centro de tecnologia para a capital capixaba.

O empresário Cléber Montanvani enfatizou a importância da parceria entre empresas cariocas e capixabas e a escolha de Vitória como ponto de partida. "Vale ressaltar que é uma tecnologia de uma empresa carioca com uma empresa capixaba, e uma das coisas que eu fiz questão foi a apresentação ser em Vitória por conta do próprio ambiente da cidade. O povo tem mais preocupação em relação à sua conservação ambiental, eu sou daqui. Então, a gente tem consciência disso, e seria especial pra gente, ter em vitória", pontuou.

O funcionamento do equipamento em Vitória ainda depende de discussões sobre as barreiras de navegação e outras regulamentações, que serão debatidas em conjunto com a Prefeitura de Vitória, investidores e a Marinha. A expectativa é que Vitória possa se tornar o marco zero dessa tecnologia que une inovação, sustentabilidade e educação.

