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Em fase de testes

Vitória sinaliza intenção de comprar 400 mil doses da vacina Butanvac

Ofício direcionado ao Instituto Butantan foi assinado neste domingo (28) pelo prefeito Lorenzo Pazolini demonstrando interesse pelo imunizante anunciado nesta semana, que ainda está em fase de testes

Publicado em 28 de Março de 2021 às 19:09

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 mar 2021 às 19:09
Para adquirir 400 mil doses de imunizante
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assinou ofício ao Butantan Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assinou neste domingo (28) um ofício direcionado ao diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, manifestando a intenção de comprar 400 mil doses da vacina Butanvac. O imunizante contra a Covid-19 desenvolvido inteiramente pela instituição foi anunciado nesta semana e ainda está em fase de testes.
A vacina, se aprovada, será a primeira 100% nacional contra o coronavírus. A Butanvac já passou pelas fases pré-clínicas de testes (em células de laboratório e em animais) com bons resultados e agora terá o pedido para iniciar os testes clínicos (em humanos) feito pelo Butatan, que é ligado ao governo de São Paulo, e já produz a Coronavac no Brasil, em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

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De acordo com a Prefeitura de Vitória, o ofício com a intenção de compra é uma forma de busca ampliar a frente de vacinação na Capital. Segundo Pazolini, a intenção do documento foi de parabenizar o instituto e demonstrar interesse pelos imunizantes.
 “Essa é uma manifestação de interesse em adquirir doses do imunizante. Estamos enviando todos os esforços para vacinar os moradores da nossa cidade. Nossa prioridade é salvar vidas. Reiteramos a nossa solidariedade a todos que perderam entes queridos ou estão com familiares internados ou aguardando um leito para vencer a luta contra a Covid-19. As vacinas são doses de esperança para todos nós", afirmou o prefeito.
Segundo a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), neste sábado (27) teve início a vacinação de idosos com 65 anos ou mais na Capital. Já no primeiro dia, 6.290 pessoas foram vacinadas.
Até quarta-feira (31), a vacinação segue em 13 locais diferentes da cidade. Nesta fase, estão sendo disponibilizadas 5.650 vagas para idosos com idade entre 65 e 69 anos, 850 para idosos com 70 anos ou mais e 900 para trabalhadores da saúde. Todas são para a primeira dose da vacina.
O agendamento on-line foi aberto na sexta-feira (26), por meio do site agendamento.vitoria.es.gov.br e pelo aplicativo Vitória On-line.

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Ainda segundo a PMV, o município tem a expectativa de recebimento de nova remessa na segunda-feira (29). "Na próxima semana realizaremos a aplicação de segunda dose, em cidadãos com primeira dose realizada até o dia 13 de março. De acordo com o dia, e o quantitativo de doses a serem recebidas, novos agendamentos serão abertos para primeira dose", disse a secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen.
A ampliação da vacinação varia de acordo com novo recebimento do imunizante. Até o momento, a PMV informa que Vitória recebeu quantitativo de primeira dose de 35% dos idosos entre 65 e 69 anos. Até as 18h de sexta-feira (26), foram aplicadas 58.286 doses da vacina, sendo 44.188 da primeira dose e 14.098 da segunda dose.

MESMO DURANTE QUARENTENA, CAPIXABAS LOTAM PRAIAS

O Governo do Estado decretou quarentena em todo o Espírito Santo até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, com o objetivo de ampliar o isolamento social e frear os números altos da Covid-19 no Estado. Apesar disso, muitos capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória.
Fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira flagrou a movimentação nas praias da Guarderia, Curva da Jurema, Ilha do Frade e Ilha do Boi, na Capital. Em alguns locais, o bloqueio instalado nos estacionamentos foi completamente ignorado pela população.

FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura de Vitória informou por nota que "tem fiscalizado e fechado espaços públicos, mantendo a fiscalização por toda a cidade". O município já interditou os estacionamentos públicos ao longo da Av. Dante Michelini (sentido Jardim da Penha – Jardim Camburi) e das praias da Curva da Jurema e da Ilha do Boi.

Mesmo com proibição, capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória

"Existe monitoramento e realização de visitas às instalações e equipamentos de lazer distribuídos pela cidade como quadras, campos de futebol e beach soccer, academias populares e núcleos de práticas esportivas. O objetivo é verificar se esses locais não estão sendo indevidamente utilizados já que todos eles se encontram atualmente fechados, até o próximo dia 4 de abril.", diz a nota.
Ainda de acordo com a prefeitura, de quinta-feira (25) até sábado (27), o Comitê Integrado Contra a Covid-19 fez vistoria em 64 estabelecimentos no município de Vitória. As equipes orientaram comerciantes sobre as regras de funcionamento durante a quarentena.
"No sábado, 26 estabelecimentos foram vistoriados em Jardim Camburi, sendo quatro praças. Desses, 11 estabelecimentos estavam fechados e cinco foram orientados e regularizaram o funcionamento (atuação em delivery). Nos demais não houve constatação de irregularidade. Cinco ambulantes estavam em funcionamento e tiveram as atividades paralisadas. Já na Rua da Lama, em Jardim da Penha, todos os estabelecimentos estavam fechados e sem a presença de ambulantes", complementa a nota.

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