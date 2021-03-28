Vitória sinaliza intenção de comprar 400 mil doses da vacina Butanvac

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assinou ofício ao Butantan Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A vacina, se aprovada, será a primeira 100% nacional contra o coronavírus. A Butanvac já passou pelas fases pré-clínicas de testes (em células de laboratório e em animais) com bons resultados e agora terá o pedido para iniciar os testes clínicos (em humanos) feito pelo Butatan, que é ligado ao governo de São Paulo, e já produz a Coronavac no Brasil, em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

De acordo com a Prefeitura de Vitória , o ofício com a intenção de compra é uma forma de busca ampliar a frente de vacinação na Capital. Segundo Pazolini, a intenção do documento foi de parabenizar o instituto e demonstrar interesse pelos imunizantes.

“Essa é uma manifestação de interesse em adquirir doses do imunizante. Estamos enviando todos os esforços para vacinar os moradores da nossa cidade. Nossa prioridade é salvar vidas. Reiteramos a nossa solidariedade a todos que perderam entes queridos ou estão com familiares internados ou aguardando um leito para vencer a luta contra a Covid-19. As vacinas são doses de esperança para todos nós", afirmou o prefeito.

Segundo a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), neste sábado (27) teve início a vacinação de idosos com 65 anos ou mais na Capital. Já no primeiro dia, 6.290 pessoas foram vacinadas.

Até quarta-feira (31), a vacinação segue em 13 locais diferentes da cidade. Nesta fase, estão sendo disponibilizadas 5.650 vagas para idosos com idade entre 65 e 69 anos, 850 para idosos com 70 anos ou mais e 900 para trabalhadores da saúde. Todas são para a primeira dose da vacina.

O agendamento on-line foi aberto na sexta-feira (26), por meio do site agendamento.vitoria.es.gov.br e pelo aplicativo Vitória On-line.

Ainda segundo a PMV, o município tem a expectativa de recebimento de nova remessa na segunda-feira (29). "Na próxima semana realizaremos a aplicação de segunda dose, em cidadãos com primeira dose realizada até o dia 13 de março. De acordo com o dia, e o quantitativo de doses a serem recebidas, novos agendamentos serão abertos para primeira dose", disse a secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen.

A ampliação da vacinação varia de acordo com novo recebimento do imunizante. Até o momento, a PMV informa que Vitória recebeu quantitativo de primeira dose de 35% dos idosos entre 65 e 69 anos. Até as 18h de sexta-feira (26), foram aplicadas 58.286 doses da vacina, sendo 44.188 da primeira dose e 14.098 da segunda dose.

MESMO DURANTE QUARENTENA, CAPIXABAS LOTAM PRAIAS

O Governo do Estado decretou quarentena em todo o Espírito Santo até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, com o objetivo de ampliar o isolamento social e frear os números altos da Covid-19 no Estado. Apesar disso, muitos capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória

Fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira flagrou a movimentação nas praias da Guarderia, Curva da Jurema, Ilha do Frade e Ilha do Boi, na Capital. Em alguns locais, o bloqueio instalado nos estacionamentos foi completamente ignorado pela população.

FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura de Vitória informou por nota que "tem fiscalizado e fechado espaços públicos, mantendo a fiscalização por toda a cidade". O município já interditou os estacionamentos públicos ao longo da Av. Dante Michelini (sentido Jardim da Penha – Jardim Camburi) e das praias da Curva da Jurema e da Ilha do Boi.

Mesmo com proibição, capixabas foram à praia neste domingo (28), em Vitória

"Existe monitoramento e realização de visitas às instalações e equipamentos de lazer distribuídos pela cidade como quadras, campos de futebol e beach soccer, academias populares e núcleos de práticas esportivas. O objetivo é verificar se esses locais não estão sendo indevidamente utilizados já que todos eles se encontram atualmente fechados, até o próximo dia 4 de abril.", diz a nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, de quinta-feira (25) até sábado (27), o Comitê Integrado Contra a Covid-19 fez vistoria em 64 estabelecimentos no município de Vitória. As equipes orientaram comerciantes sobre as regras de funcionamento durante a quarentena.