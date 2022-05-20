Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 262

Vítima de acidente em Ibatiba, comerciante voltava para conhecer o 1° neto

Lourival Fernandez, conhecido como "Camelo" retornava de Venda Nova do Imigrante para Ibatiba. Horas antes, a filha dele dava à luz a Davi. Ele estava de carona em um dos caminhões envolvidos na batida desta quinta (19)

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 13:23

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

20 mai 2022 às 13:23
Ibatiba
Lourival morreu no acidente ocorrido na BR 262, em Ibatiba, no dia em que o primeiro neto dele nasceu Crédito: Arquivo pessoal
Morreu a segunda vítima do trágico acidente envolvendo uma carreta e três caminhões ocorrido na tarde desta quinta-feira (19), na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O comerciante Lourival Fernandez havia sido socorrido e levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, porém não resistiu aos ferimentos. O homem era dono de um bar no município e muito querido na cidade. Além dele, outra pessoa faleceu no local da batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal
Lourival era uma das quatro pessoas socorridas na operação de resgate que contou com muitas ambulâncias do Samu e também do Corpo de Bombeiros de Iúna, também no Caparaó capixaba.
Pelas redes sociais, familiares e amigos da família lamentaram a perda repentina de Lourival, também conhecido por "Camelo", apelido que, inclusive, dava nome ao estabelecimento dele em Ibatiba. A morte precoce chocou ainda mais aos moradores devido à triste coincidência envolvendo a data.
Amigos da família relataram que o comerciante voltava de Venda Nova do Imigrante, de carona em um dos caminhões que se envolveram na colisão.
Acidente com morte interdita totalmente a BR 262, em Ibatiba
Uma carreta e três caminhões se envolveram na trágica batida ocorrida nesta quinta-feira (19), segundo a PRF Crédito: Reprodução
Enquanto estava na estrada, a filha dele, Alciniane, entrava em trabalho de parto no hospital para dar à luz a Davi. O comerciante retornava a Ibatiba para conhecer o primeiro neto dele, porém acabou morrendo justamente no dia do nascimento do netinho, em questão de horas.
Além de Alciniane, Lourival também era pai de Henrique Fernandez. Nas redes sociais, o jovem fez uma homenagem a ele, a quem se referiu como "meu eterno camisa 10", e comentou sobre a fatalidade na família. Antes, ele esteve no hospital acompanhando o nascimento do sobrinho.
Henrique confirmou que o velório do pai ocorrerá neste sábado (21), a partir das 8h, na Capela do Centro da cidade.
Vítima de acidente em Ibatiba, comerciante voltava para conhecer o primeiro neto

Veja Também

Acidente com morte interdita totalmente a BR 262, em Ibatiba

Quinta vítima de acidente entre ônibus e carro em Ibatiba é identificada

Acidente entre carro e ônibus deixa mortos e feridos na BR 262, em Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 Caparaó estradas Ibatiba Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados