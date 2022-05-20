Vítima de acidente em Ibatiba, comerciante voltava para conhecer o 1° neto

Lourival morreu no acidente ocorrido na BR 262, em Ibatiba, no dia em que o primeiro neto dele nasceu Crédito: Arquivo pessoal

Morreu a segunda vítima do trágico acidente envolvendo uma carreta e três caminhões ocorrido na tarde desta quinta-feira (19), na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O comerciante Lourival Fernandez havia sido socorrido e levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, porém não resistiu aos ferimentos. O homem era dono de um bar no município e muito querido na cidade. Além dele, outra pessoa faleceu no local da batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal

Lourival era uma das quatro pessoas socorridas na operação de resgate que contou com muitas ambulâncias do Samu e também do Corpo de Bombeiros de Iúna , também no Caparaó capixaba.

Pelas redes sociais, familiares e amigos da família lamentaram a perda repentina de Lourival, também conhecido por "Camelo", apelido que, inclusive, dava nome ao estabelecimento dele em Ibatiba. A morte precoce chocou ainda mais aos moradores devido à triste coincidência envolvendo a data.

Amigos da família relataram que o comerciante voltava de Venda Nova do Imigrante , de carona em um dos caminhões que se envolveram na colisão.

Uma carreta e três caminhões se envolveram na trágica batida ocorrida nesta quinta-feira (19), segundo a PRF Crédito: Reprodução

Enquanto estava na estrada, a filha dele, Alciniane, entrava em trabalho de parto no hospital para dar à luz a Davi. O comerciante retornava a Ibatiba para conhecer o primeiro neto dele, porém acabou morrendo justamente no dia do nascimento do netinho, em questão de horas.

Além de Alciniane, Lourival também era pai de Henrique Fernandez. Nas redes sociais, o jovem fez uma homenagem a ele, a quem se referiu como "meu eterno camisa 10", e comentou sobre a fatalidade na família. Antes, ele esteve no hospital acompanhando o nascimento do sobrinho.

Henrique confirmou que o velório do pai ocorrerá neste sábado (21), a partir das 8h, na Capela do Centro da cidade.