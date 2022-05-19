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Quatro feridos

Acidente com mortes interdita totalmente a BR 262, em Ibatiba

Segundo a PRF, acidente envolvendo uma carreta e três caminhões matou uma pessoa no local e deixou outras quatro feridas na tarde desta quinta-feira (19). Um dos feridos não resistiu e morreu em hospital de Venda Nova

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 18:30

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 mai 2022 às 18:30
Acidente com morte interdita totalmente a BR 262, em Ibatiba
Acidente com morte interdita totalmente a BR 262, em Ibatiba Crédito: Reprodução
Um acidente envolvendo uma carreta e três caminhões interditou totalmente a BR 262, no quilômetro 151 em Ibatiba, no Sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu no local e outras quatro ficaram feridas, sendo levadas para hospitais da região. Um dos feridos não resistiu e morreu após ser socorrido para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova. O estado de saúde das outras vítimas não foi informado. 
A PRF divulgou no Twitter, às 16h30, um alerta aos motoristas, comunicando a interdição total da rodovia, nos dois sentidos. Às 18h30, a BR 262 seguia interditada, segundo a corporação. Por volta das 21h, o trânsito foi totalmente liberado. 
Acidente com morte interdita totalmente a BR 262, em Ibatiba
Acidente com morte interdita totalmente a BR 262, em Ibatiba Crédito: Reprodução
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas por três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe dos bombeiros de Iúna atendeu à ocorrência.
Acidente deixa pista totalmente interditada em Ibatiba
Acidente deixa pista totalmente interditada em Ibatiba Crédito: Redes Sociais

Atualização

20/05/2022 - 6:48
De acordo com a PRF, por volta das 21h, o trânsito foi totalmente liberado.

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