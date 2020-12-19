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Nova requalificação

Vila Velha terá quatro novos quiosques até 31 de dezembro

Primeira unidade será inaugurada nesta segunda-feira (21) e os demais no início do verão; novos estabelecimentos vão funcionar na Praia de Itaparica

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 18:00
Obras dos novos quiosques da Praia de Itaparica em Vila Velha são finalizadas
Novo quiosque será aberto ao público oficialmente nesta segunda-feira (21) em Itaparica Crédito: Vitor Jubini
A orla de Itaparica, em Vila Velha, vai ganhar quatro novos quiosques para o verão. A primeira unidade será inaugurada nesta segunda-feira (21) e as outras três estão previstas para abrir as portas até 31 de dezembro. 
Ao todo, a Prefeitura de Vila Velha licitou 13 estabelecimentos na região, que abrange ainda parte da praia de Itapoã. O secretário municipal de administração e finanças, Rafael Gumiero, diz que nove quiosques estão em algum estágio de obra e devem começar a funcionar até fevereiro.
O conjunto de estabelecimentos compõe a requalificação dos quiosques da orla do município. Quatro já estão sendo finalizados, sendo que o primeiro vai abrir nesta segunda-feira. A previsão era de que as obras durassem cerca de 8 meses, mas houve atrasos por conta da pandemia do novo coronavírus, destaca.
O primeiro a ser inaugurado será o Vitalino e o proprietário, Bruno Vitalino, está animado com a abertura do novo espaço. A nossa expectativa inicial é trabalhar para recuperar o investimento. Já há muitos turistas na cidade. Vamos atuar de acordo com as regras divulgadas pelo governo estadual para evitar aglomerações, afirma.
Vitalino chegou a ser preso, em abril, por desacato após se recusar a fechar um bar, localizado em outro endereço, em Coqueiral de Itaparica, em meio à pandemia de Covid-19. Na época, um decreto estadual proibia o funcionamento de bares, para evitar aglomerações e, logo, o contágio pelo novo coronavírus. Ele foi solto no dia seguinte, após decisão judicial.
Há ainda uma nova licitação em aberto para a concessão das seis últimas unidades da orla canela-verde. A abertura da concorrência está prevista para 7 de janeiro, conforme informa o secretário.

Obras em novos quiosques em Vila Velha

A requalificação dos quiosques de Vila Velha foi feita em decorrência de uma decisão judicial, por meio de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF), em 2007. O texto exigia a demolição dos antigos estabelecimentos que funcionavam no local.
Após diversos recursos, em 2017, o processo entrou na fase de execução, ou seja, o cumprimento da ação. A prefeitura propôs ao juiz, com intermédio do MPF, um acordo para que, ao invés de demolir, houvesse uma requalificação da orla, com a construção de novos quiosques. A proposta foi autorizada e, a partir daí, criamos esta modelagem. Por meio de concessão demos andamento ao procedimento, conta o secretário.
As demolições começaram em dezembro de 2019 e terminaram em fevereiro de 2020. Gumiero lembra que após a contratação das concessões começou a pandemia, interferindo no cronograma inicial.

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Os novos quiosques seguem um modelo moderno, que permite 11 conjuntos de mesas e cadeiras dentro do estabelecimento, banheiros e cozinhas. Toda a instalação hidrossanitária está ligada à rede da Cesan, o que não ocorria nos anteriores. Acredito que haverá uma valorização da região, abertura de novos empregos e a ampliação dos serviços, ressalta.
A legislação permite ainda que os donos do empreendimento podem colocar até 20 conjuntos de meses na área, podendo ter esse número ampliado em datas comemorativas, desde que tenham autorização para isso.

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