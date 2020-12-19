Vila Velha terá quatro novos quiosques até 31 de dezembro

Novo quiosque será aberto ao público oficialmente nesta segunda-feira (21) em Itaparica Crédito: Vitor Jubini

A orla de Itaparica, em Vila Velha , vai ganhar quatro novos quiosques para o verão. A primeira unidade será inaugurada nesta segunda-feira (21) e as outras três estão previstas para abrir as portas até 31 de dezembro.

Ao todo, a Prefeitura de Vila Velha licitou 13 estabelecimentos na região, que abrange ainda parte da praia de Itapoã. O secretário municipal de administração e finanças, Rafael Gumiero, diz que nove quiosques estão em algum estágio de obra e devem começar a funcionar até fevereiro.

O conjunto de estabelecimentos compõe a requalificação dos quiosques da orla do município. Quatro já estão sendo finalizados, sendo que o primeiro vai abrir nesta segunda-feira. A previsão era de que as obras durassem cerca de 8 meses, mas houve atrasos por conta da pandemia do novo coronavírus , destaca.

O primeiro a ser inaugurado será o Vitalino e o proprietário, Bruno Vitalino, está animado com a abertura do novo espaço. A nossa expectativa inicial é trabalhar para recuperar o investimento. Já há muitos turistas na cidade. Vamos atuar de acordo com as regras divulgadas pelo governo estadual para evitar aglomerações, afirma.

Há ainda uma nova licitação em aberto para a concessão das seis últimas unidades da orla canela-verde. A abertura da concorrência está prevista para 7 de janeiro, conforme informa o secretário.

Obras em novos quiosques em Vila Velha

A requalificação dos quiosques de Vila Velha foi feita em decorrência de uma decisão judicial, por meio de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF), em 2007. O texto exigia a demolição dos antigos estabelecimentos que funcionavam no local.

Após diversos recursos, em 2017, o processo entrou na fase de execução, ou seja, o cumprimento da ação. A prefeitura propôs ao juiz, com intermédio do MPF, um acordo para que, ao invés de demolir, houvesse uma requalificação da orla, com a construção de novos quiosques. A proposta foi autorizada e, a partir daí, criamos esta modelagem. Por meio de concessão demos andamento ao procedimento, conta o secretário.

As demolições começaram em dezembro de 2019 e terminaram em fevereiro de 2020. Gumiero lembra que após a contratação das concessões começou a pandemia, interferindo no cronograma inicial.

COMO SÃO OS NOVOS QUIOSQUES

Os novos quiosques seguem um modelo moderno, que permite 11 conjuntos de mesas e cadeiras dentro do estabelecimento, banheiros e cozinhas. Toda a instalação hidrossanitária está ligada à rede da Cesan, o que não ocorria nos anteriores. Acredito que haverá uma valorização da região, abertura de novos empregos e a ampliação dos serviços, ressalta.