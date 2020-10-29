Quiosques da Curva da Jurema, em Vitória,passam por reformas Crédito: Fernando Madeira

Projeto arquitetônico de quiosque que será inaugurado em dezembro, na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Divulgação/Conexxo

Em Camburi, após passar por reforma, será reaberto o quiosque 6. No local, onde antes era um restaurante temático de caranguejo, será a churrascaria Sol na Brasa. Já em janeiro, começa a funcionar o quiosque 14, cujo modelo de negócio ainda será definido, mas a diretora da Ecos Eventos, Erica Semião, adianta que poderá ser uma casa de carnes ou bar.

Your browser does not support the audio element. Pandemia atrasa obras, mas 10 quiosques ficam prontos até o verão

"O quiosque 14 tem a estrutura metálica praticamente pronta e precisa apenas de umas alterações no projeto, como a definição se será uma casa de carnes ou um bar com pegada mais de praia. Já o 6 está sofrendo uma mudança na decoração devido à troca de gestão. Depois disso, vai poder funcionar", conta Erica. Ao todo, a Ecos toma conta de 14 quiosques da praia, resultado de uma licitação feita pela prefeitura da Capital em 2018.

Mas, por outro lado, capixabas e turistas que passarem pela orla durante o verão também vão se deparar com cinco quiosques em reformas e um totalmente fechado, ainda sem projeto definido. O processo para captar empresários interessados em alugar este único ponto sem locatário, segundo a diretora, foi o que mais sofreu impactos por causa da pandemia.

"Se não tivesse surgido a pandemia, ele já estaria pronto. Todos eles. No entanto, tivemos problemas com falta de material, aumento do preço dos produtos necessários para a obra e problemas na aprovação dos projetos. Alguns órgãos competentes ficaram fechados ou só funcionaram com atendimento à distância por meses, então atrasou tudo", explica a diretora.

O cenário não é muito diferente na Curva da Jurema. O empresário Raimundo Nonato, responsável pela concessionária que faz a gestão dos quiosques, a Conexxo, explica que todas as reformas estavam previstas para serem finalizadas no início de dezembro, mas não será possível terminar a tempo.

Dos 16 empreendimentos que ficam na orla, dez estão sob o comando da Conexxo. Desses que pertencem à empresa, além dois já estão funcionando e outros dois sairão do papel: o Épico, um beach bar que será inaugurado em meados de dezembro, e o J3, mais voltado para a linha de esportes e de alimentação saudável, que deve abrir as portas a partir de janeiro.

Quatro quiosques em reformas pela Conexxo só ficarão prontos no ano que vem. Os outros seis estabelecimentos ainda pertencem à prefeitura de Vitória. Segundo Nonato, além de assumir diretamente os que estavam desocupados, a empresa pretende negociar os demais.

"Precisamos da liberação desses quiosques que faltam e, por isso, não dá para lançá-los até o verão. Mesmo se conseguíssemos alguma autorização agora, é muito difícil executar uma obra em dois ou três meses. Não depende só da gente. Por isso os da prefeitura são um planejamento futuro, ou seja, esperamos inaugurar a orla inteira só daqui dois anos", diz o empresário.

Em Vila Velha, seis quiosques serão inaugurados até a segunda quinzena de novembro, de acordo com informações da prefeitura. No total, são 20 estabelecimentos espalhados pela cidade, porém, somente 13 foram licitados no início de 2020 e estão com as obras avançadas. Seis estão com a licitação aberta até dezembro, ainda sem previsão de entrega.

Durante o mês de junho, a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade da cidade, Caroline Jabour, afirmou que os 13 quiosques seriam entregues até o verão, mesmo com os atrasos. Antes de a pandemia atingir o Espírito Santo , a expectativa era de que eles fossem inaugurados em outubro.

É um projeto inovador, com estrutura metálica, amplas cozinhas para uma cocção moderna, banheiros acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida e espaço externo para obras de arte, onde poderão ser colocados murais de artistas capixabas, relembrou Jabour.

Por nota, a prefeitura de Vila Velha informou que os atrasos foram decorrentes de diversos fatores. Entre eles, as férias coletivas de uma empresa que fazia a remoção dos entulhos em março e, ainda, dificuldades na contratação de mão de obra. "A pandemia também provocou a alta de preços em materiais de construção, levando os concessionários a solicitarem alteração quanto a alguns itens de acabamento, de forma a manter a previsão de custos iniciais", alega a nota.

PROBLEMAS NA SERRA

Na Serra, uma fiscalização feita pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU-ES), em março deste ano, exigiu a demolição de alguns quiosques nas praias de Castelândia, Bicanga e Carapebus por terem sido construídos de forma ilegal. Na época, o SPU informou que 24 estabelecimentos seriam embargados e demolidos, mas o cronograma da operação ainda não estava finalizado.

A ação contou com o apoio da Polícia Federal e constatou que os estabelecimentos notificados estavam "irregulares" e não tinham "permissão para ocupar áreas públicas, o que também motivou embargos e multas aos proprietários. A destruição dos quiosques e a retirada dos escombros, de acordo com a SPU-ES, poderia ser feita pelos donos ou pela prefeitura do município.

Questionada pela reportagem sobre a decisão, a prefeitura da Serra respondeu, em nota, que o município não realizará as demolições. "A prefeitura, à época, enviou ofício solicitando avaliação do órgão quanto à possibilidade de suspender a ordem de demolição, para não prejudicar os quiosqueiros. Ainda não houve uma definição", afirmou.

A SPU foi procurada para falar sobre a situação dos quiosques embargados e de outros localizados pela cidade, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

NOVOS QUIOSQUES ATÉ O VERÃO:

Praia de Camburi, em Vitória

Novos quiosques: o quiosque 6 passa por reforma para abrigar a churrascaria Sol Na Brasa, a partir de dezembro. Já o quiosque 14 vai abrir as portas em janeiro. No local poderá funcionar uma casa de carnes ou um bar.

o quiosque 6 passa por reforma para abrigar a churrascaria Sol Na Brasa, a partir de dezembro. Já o quiosque 14 vai abrir as portas em janeiro. No local poderá funcionar uma casa de carnes ou um bar. Obras: na praia há inda cinco quiosques em reforma e um fechado. Curva da Jurema, em Vitória

Novos quiosques: em meados de dezembro, será inaugurado o Épico, um beach bar e em janeiro começa a funcionar o J3, mais voltado para a linha de esportes e de alimentação saudável.

em meados de dezembro, será inaugurado o Épico, um beach bar e em janeiro começa a funcionar o J3, mais voltado para a linha de esportes e de alimentação saudável. Obras: quatro quiosques estão em reforma. Itapuã e Itaparica, em Vila Velha

Novos quiosques: serão inaugurados seis quiosques entre Itapuã e Itaparica.

serão inaugurados seis quiosques entre Itapuã e Itaparica. Obras: 14 empreendimentos ainda estão em fase de construção ou licitação.