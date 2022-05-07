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Vila Velha abre vagas para castração de 1,5 mil cães e gatos

Poderão se inscrever para o programa, até o dia 20 de junho, tutores com renda de até três salários mínimos, protetores animais independentes, ONGs e donos de abrigos

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 17:12

Públicado em 

07 mai 2022 às 17:12
Daniel Pasti

Colunista

Daniel Pasti

vacinação de cães e gatos
Prefeitura de Vila Velha abriu 1,5 mil vagas para o programa de castração de cães e gatos Crédito: Freepik
Prefeitura de Vila Velha abriu 1.500 vagas para cadastro no Programa Operacional de Controle Animal (Poca), para castração de cães e gatos, promovido pela Diretoria de Bem Estar Animal (DBEA) da Secretaria de Meio Ambiente. Estão aptos a se inscreverem tutores de animais com renda familiar de até três salários mínimos, protetores de animais independentes, ONGs de proteção animal e donos de abrigos ou lares temporários.
Conforme a prefeitura, esta é a segunda fase do programa e as clínicas parceiras para castração já foram definidas na primeira fase. Os tutores interessados em conseguirem uma vaga deverão preencher o formulário digital de cadastramento até as 23h59 do dia 20 de junho.
Prefeitura de Vila Velha cadastra interessados em castrar cães e gatos
Prefeitura de Vila Velha cadastra interessados em castrar cães e gatos Crédito: Assessoria / PMVV
Outras informações e a documentação necessária para o cadastro estão no edital do programa. O formulário impresso pode ser obtido no guichê de número 24 da recepção da Prefeitura de Vila Velha, entre as 8h e 17h, junto com os documentos requisitados.

QUEM PODE SE CADASTRAR?

A Prefeitura de Vila Velha divulgou que, nesta fase do Programa Operacional de Controle Animal, poderão se cadastrar:
  • Pessoas físicas classificadas como Sociedade Civil Não Organizada, ou seja, moradores da cidade que sejam donos dos cães e/ou gatos que pretendem castrar e que tenham renda familiar de até três salários mínimos
  • Pessoas físicas classificadas como Protetores de Animais Independentes, que possuem quantidade superior a três cães e/ou gatos, sem raça definida ou comprovadamente resgatados das vias públicas do município, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital
  • Pessoas físicas ou jurídicas classificadas como Abrigos de Animais ou Lar Temporário de Animais, que realizam a atividade de alojamento de cães e gatos resgatados nas vias públicas do município e estejam localizados em Vila Velha, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital
  • Pessoas jurídicas classificadas como Sociedade Civil Organizada (ONGs) que possuem comprovadamente o abrigo de animais localizado em Vila Velha, promovendo diretamente o bem-estar animal na cidade, desde que cumpridos os requisitos constantes do Edital

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Daniel Pasti

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, entrou em A Gazeta em 2020. Antes, trabalhou em projetos voltados ao esporte capixaba.

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